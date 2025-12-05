¿Qué requisitos solicita el Intae para las matrículas del año 2026?

San Pedro Sula, Honduras.

Desde tempranas horas, madres y padres de familia llegaron a las instalaciones para asegurar un cupo para sus hijos en el próximo año educativo. En esta primera fase, atendieron exclusivamente a estudiantes de primer ingreso , especialmente aquellos que cursarán séptimo grado y décimo, conocido como primer año de carrera técnica.

El Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) , reconocido como uno de los centros educativos gubernamentales más prestigiosos de la ciudad, realizó esta semana el proceso de matrícula correspondiente al año académico 2026.

“El proceso de matrícula inició esta semana para los alumnos de primer ingreso, y continuaremos nuevamente en enero. A partir del 15 de enero se retomará la inscripción de acuerdo con las fechas establecidas por carrera,” explicó la docente Magali Fuentes, quien además invitó a los padres a informarse en los portones de la institución, donde se encuentran publicadas las programaciones oficiales.

Héctor Sancedo, padre de familia que acudió a matricular a su hija en décimo grado, destacó el prestigio del instituto. “Gracias a Dios por esta oportunidad. Es un privilegio que mi hija pertenezca a una institución reconocida. Decidimos hacerlo con tiempo, porque en enero aquí estará repleto,” expresó.

Entre los requisitos colocados en los portones del centro educativo se detalla que los estudiantes provenientes de otras instituciones deben presentar certificaciones de estudios, constancia de conducta, fotografías recientes, partida de nacimiento y documentación original del responsable, entre otros.

Para los alumnos de reingreso se solicitan también calificaciones del año anterior y la hoja de Escuela para Padres, partida de nacimiento original, cuatro fotografiaras tamaño carné del alumnos y cuatro del padre o madre de familia, fotocopia del DNI del padre o encargado.

Autoridades docentes aseguran que el Intae está comprometido con una educación de alta calidad y con la formación técnica de los jóvenes sampedranos, por lo que se espera un alto volumen de matrícula al iniciar el 2026.