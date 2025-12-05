Incremento en precios del huevo golpea el bolsillo de los sampedranos

San Pedro Sula, Honduras.

Los consumidores arrancaron la semana con un nuevo golpe a su economía, el cartón de huevo grande registró un aumento de cinco lempiras, pasando a costar 110 lempiras en mercados populares como el Dandy y zonas cercanas al centro de la ciudad. El huevo, uno de los alimentos más consumidos por las familias debido a su valor nutricional y su accesibilidad, se suma a la lista de productos con incrementos recientes.

"El cartón de huevo grande está a 110 y el mediano anda por los 100. La verdad es que cuando suben un producto nunca explican nada, solo le suben y ya estuvo, hay que aceptarlo", expresó la comerciante Kenia Jiménez. El aumento en el precio de los productos preocupa a los comerciantes por la pérdida de clientes que ahora piden menos cantidad. Señalan además que los proveedores justifican los cambios indicando que los costos de producción en granjas avícolas también han aumentado. Entre los compradores hay molestia y resignación. "Yo compré dos cartones para la semana, ahora solo llevaré uno, todo está caro y no hay aumento de sueldo, parece que este año no haremos", mencionó doña Juana Cáceres, quien hace malabares para alimentar a una familia de cinco personas. Otro consumidor, Ernesto Martínez, lamentó que los incrementos se han vuelto frecuentes: "Antes subía una cosa por mes, ahora son dos o tres cada semana, ya no sabemos qué recortar". Mientras tanto, los lácteos se mantienen estables, lo que genera un pequeño respiro para algunos hogares. El queso semiseco se mantiene a 70 lempiras, el semiseco especial a 85, el queso con chile y la crema entre 50 y 55 lempiras. Los vendedores confían en que esta estabilidad continúe, al menos durante diciembre.

Repollo al alza

Otro golpe para los consumidores ha sido el incremento en el repollo, un vegetal muy demandado para sopas, ensaladas y platillos típicos. La libra pasó de 10 a 15 lempiras debido a una disminución en la producción. "Cuando comienza a escasear, comienza también a subir. Es el único producto que ha tenido fuerte aumento esta semana", explicó el comerciante Mario Cruz, señalando que las lluvias y algunos retrasos en las cosechas han afectado la llegada del producto El resto de las hortalizas mantiene precios estables, aunque los vendedores advierten que los costos pueden dispararse si continúan los problemas climáticos o logísticos. El tomate está a 20 lempiras la libra; la papa a 15; la zanahoria a 13; el pataste se mueve entre 12 y 15 según la calidad; el pepino entre 8 y 10 lempiras; y la remolacha entre 25 y 30. La lechuga y el brócoli se encuentran a 20 lempiras, y otros productos como culantro, cebollina y rábano no han tenido modificaciones significativas. Los compradores sienten el impacto directo en sus presupuestos. "Venía con 300 lempiras para comprar verduras para la semana y ya no me alcanza. Ni siquiera es que estemos comprando de lujo", comentó Jessica Rivera, ama de casa que estaba comparando precios antes de decidir qué llevar. A pesar de los esfuerzos de las familias por ajustarse, la incertidumbre se mantiene. Los vendedores esperan que la oferta de productos mejore poco a poco y que los precios se estabilicen, especialmente en esta temporada en la que aumenta la demanda alimentaria. Los consumidores, por su parte, piden mayor vigilancia y transparencia en la cadena de distribución para evitar aumentos repentinos que afecten aún más la economía del hogar.