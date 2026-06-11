Boletos inexistentes, empleos fantasma y cuentas falsas: los fraudes que se disparan con el Mundial

San Pedro Sula, Honduras

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca. Esta edición marcará un hito en la historia del torneo, ya que por primera vez será organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Además, contará con la participación de 48 selecciones nacionales, una expansión significativa respecto a las 32 que compitieron en las ediciones anteriores. Sin embargo, junto con la expectativa que genera el mayor evento futbolístico del planeta, también aumenta la actividad de los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el entusiasmo de los aficionados para ejecutar distintos tipos de estafas en plataformas digitales. La empresa de ciberseguridad NordVPN advirtió , mediante una nota de prensa, que los estafadores suelen dirigirse a los aficionados cuando se encuentran en estados emocionales que los vuelven más vulnerables. Según la compañía, esto ocurre cuando las personas están “emocionadas por un partido, frustradas porque se agotaron las entradas o molestas porque creen que se perderán el evento”. En esas circunstancias, es más probable que actúen de forma impulsiva y sin verificar la información que reciben. “Las estafas funcionan porque apelan a las emociones y a la sensación de urgencia”, explicó la empresa.

Los fraudes se disparan

La multinacional tecnológica Check Point informó que, en el período previo al Mundial, detectó un incremento de páginas web fraudulentas que suplantan hoteles, servicios turísticos y dominios relacionados con el torneo. También identificó aplicaciones falsas de apuestas creadas para aprovechar el interés de los aficionados. La compañía señaló, además, un aumento en la clonación de aplicaciones y canales de Telegram que ofrecen supuestos pronósticos deportivos, bonos exclusivos y promociones engañosas para atraer víctimas. En la misma línea, la empresa estadounidense Fortinet alertó en uno de sus informes sobre la “amplia presencia de cuentas no oficiales que utilizan la imagen de marca de la FIFA”. Según la tecnológica, esta situación incrementa el riesgo de desinformación, promociones fraudulentas, intentos de phishing y otras formas de manipulación digital. Por su parte, el FBI también ha advertido sobre la proliferación de sitios web que imitan páginas oficiales. Esta modalidad consiste en crear portales prácticamente idénticos a los legítimos, pero con pequeñas variaciones en la dirección web (URL), con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener información personal o financiera. Tanto LA PRENSA Verifica cómo EH Verifica han desmentido en Honduras casos similares de sitios falsos utilizados para cometer fraudes en otros contextos.

Falsas ofertas de trabajo

Fortinet prevé que durante el Mundial aumentarán las campañas de phishing relacionadas con supuestas oportunidades laborales. “Estas estafas suelen consistir en anuncios de empleo falsos que se difunden a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales y plataformas en línea para engañar a los usuarios y lograr que compartan información personal o realicen pagos fraudulentos”, explicó la compañía. Una de las campañas detectadas consistía en el envío de invitaciones falsas a reuniones de trabajo. Los enlaces dirigían a sitios web fraudulentos que mostraban una aparente pantalla de inicio de sesión de Gmail. Cuando la víctima ingresaba sus credenciales, estas eran capturadas por los atacantes. Posteriormente, la página mostraba un mensaje de error genérico para evitar sospechas y dar por finalizada la interacción.

Entradas falsas

La FIFA también ha alertado sobre los riesgos de comprar boletos fuera de los canales oficiales. La organización advierte que adquirir entradas en sitios no autorizados puede derivar en múltiples problemas, como la recepción de boletos falsificados o la venta de una misma entrada a varias personas, lo que impediría el acceso al estadio el día del partido.

Mercancía falsificada

Otra de las modalidades identificadas por Fortinet está relacionada con la venta fraudulenta de productos oficiales del Mundial, como camisetas, accesorios y artículos de colección. La empresa ha detectado tiendas falsas que se hacen pasar por distribuidores oficiales de productos de la FIFA o por reconocidas plataformas de comercio electrónico. Estos sitios replican logotipos, diseños y catálogos para aparentar legitimidad y engañar a los compradores.

Recomendaciones para evitar estafas