Así fue el impactante dúo entre EJAE y Andrea Bocelli en la inauguración del Mundial

Ciudad de México

La cantante y compositora surcoreana EJAE protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 al compartir escenario con el tenor italiano Andrea Bocelli en la interpretación de "DNA (More Than a Game)", uno de los himnos oficiales del torneo.

La artista, reconocida por su trabajo en el fenómeno del K-pop y vinculada al proyecto Demon Hunters, fue una de las figuras destacadas del espectáculo de apertura, llevando la proyección global de la música surcoreana a uno de los escenarios más vistos del planeta.

Su participación fue parte de una celebración multicultural que marcó el inicio del campeonato y reunió a aficionados de distintas partes del mundo.

Para la ocasión, EJAE lució un impactante vestido azul de estilo dramático, compuesto por una amplia falda de gran volumen que aportó movimiento y presencia escénica. El diseño se complementó con un elegante cuello halter elaborado con capas superpuestas y detalles florales blancos en el pecho, una propuesta que destacó bajo las luces del Estadio Azteca y reforzó la dimensión teatral de su actuación.

Durante su presentación, la cantante interpretó "DNA (More Than a Game)" junto a Bocelli. La combinación entre la energía del pop coreano y la potencia emocional de la voz del tenor italiano dio lugar a uno de los momentos más memorables de la ceremonia, en una actuación que fusionó distintas tradiciones musicales ante millones de espectadores.

"Formar parte del himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA significa muchísimo para mí. Es especialmente significativo porque pude escribir la letra en coreano; representar a Corea en este escenario es un gran honor", declaró EJAE, según declaraciones difundidas por la FIFA.

La artista también recordó el impacto que tuvo en ella el Mundial de Corea y Japón 2002.

"Uno de mis recuerdos favoritos de la infancia es estar en Seúl durante el Mundial de 2002 y ver cómo la ciudad se unía. Jamás olvidaré la sensación de ver a desconocidos abrazándose y celebrando en la calle. Para mí, ese sentimiento de unidad es lo que significa el Mundial y estoy agradecida de formar parte de él este año", expresó EJAE.

La FIFA destacó que "DNA" busca reflejar los valores de solidaridad y unión que promueve el torneo, organizado por primera vez de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, con la participación de 48 selecciones.