Así fue el impactante dúo entre EJAE y Andrea Bocelli en la inauguración del Mundial

La cantante y compositora surcoreana EJAE protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 al compartir escenario con el tenor italiano Andrea Bocelli en la interpretación de "DNA (More Than a Game)", uno de los himnos oficiales del torneo.
La artista, reconocida por su trabajo en el fenómeno del K-pop y vinculada al proyecto Demon Hunters, fue una de las figuras destacadas del espectáculo de apertura, llevando la proyección global de la música surcoreana a uno de los escenarios más vistos del planeta.
Su participación fue parte de una celebración multicultural que marcó el inicio del campeonato y reunió a aficionados de distintas partes del mundo.
Para la ocasión, EJAE lució un impactante vestido azul de estilo dramático, compuesto por una amplia falda de gran volumen que aportó movimiento y presencia escénica. El diseño se complementó con un elegante cuello halter elaborado con capas superpuestas y detalles florales blancos en el pecho, una propuesta que destacó bajo las luces del Estadio Azteca y reforzó la dimensión teatral de su actuación.
Durante su presentación, la cantante interpretó "DNA (More Than a Game)" junto a Bocelli. La combinación entre la energía del pop coreano y la potencia emocional de la voz del tenor italiano dio lugar a uno de los momentos más memorables de la ceremonia, en una actuación que fusionó distintas tradiciones musicales ante millones de espectadores.
"Formar parte del himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA significa muchísimo para mí. Es especialmente significativo porque pude escribir la letra en coreano; representar a Corea en este escenario es un gran honor", declaró EJAE, según declaraciones difundidas por la FIFA.
La artista también recordó el impacto que tuvo en ella el Mundial de Corea y Japón 2002.
"Uno de mis recuerdos favoritos de la infancia es estar en Seúl durante el Mundial de 2002 y ver cómo la ciudad se unía. Jamás olvidaré la sensación de ver a desconocidos abrazándose y celebrando en la calle. Para mí, ese sentimiento de unidad es lo que significa el Mundial y estoy agradecida de formar parte de él este año", expresó EJAE.
La FIFA destacó que "DNA" busca reflejar los valores de solidaridad y unión que promueve el torneo, organizado por primera vez de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, con la participación de 48 selecciones.
@andreabocelliof It’s our DNA. Today, at the Opening Ceremony of the @FIFA World Cup in Mexico, those words felt more meaningful than ever. Performing alongside @ejae_k and @David Guetta ♬ audio originale - Andrea Bocelli
El K-pop mantiene su protagonismo en el Mundial
La presencia del K-pop continuará durante el torneo. Según información difundida por la FIFA, la ceremonia de apertura de la fase estadounidense contará con la participación de Lisa, integrante de Blackpink, junto a la cantante estadounidense Katy Perry.
Además, Lisa colaboró con la artista brasileña Anitta y el rapero nigeriano Rema en el tema "Goals", incluido en la banda sonora oficial del Mundial.
El género también tendrá presencia en la final del campeonato. La FIFA anunció que, por primera vez en la historia de la Copa Mundial, se realizará un espectáculo de medio tiempo inspirado en el formato de la NFL durante el partido decisivo programado para el 19 de julio en Nueva Jersey. Entre los artistas anunciados figura BTS.
"DNA", uno de los himnos oficiales del Mundial 2026
La FIFA presentó la canción "DNA", interpretada por Andrea Bocelli, el DJ francés David Guetta, la rapera estadounidense Megan Thee Stallion y EJAE, como uno de los himnos oficiales del Mundial 2026, junto al tema "Dai Dai", de Shakira y Burna Boy.
"Esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", señala la letra de la canción, que busca reflejar la pasión global por el fútbol.
"El título de la canción, 'DNA', lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", afirmó Andrea Bocelli en un comunicado divulgado por la FIFA.
Según el organismo rector del fútbol mundial, la combinación de las voces de Bocelli y EJAE, junto con los aportes de Megan Thee Stallion y David Guetta, crea "un puente entre la historia del fútbol y su futuro".
Un espectáculo con figuras internacionales
La ceremonia inaugural también contó con la participación de reconocidos artistas internacionales y regionales. Entre ellos destacaron Alejandro Fernández, encargado de interpretar el himno nacional mexicano; Maná; Lila Downs; Los Ángeles Azules y Belinda.
El Mundial 2026 se disputa del 11 de junio al 19 de julio, fecha en la que se celebrará la final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
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