Mundial 2026: Alejandro Fernández supera "maldición" al cantar el himno nacional

México

Alejandro Fernández disipó cualquier duda sobre la interpretación del Himno Nacional Mexicano al ejecutarlo sin errores durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

La presentación del cantante generó conversación entre los asistentes y usuarios en redes sociales, quienes analizaron distintos aspectos de su participación en el inicio del evento.

Fernández fue uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural al interpretar el Himno Nacional Mexicano ante millones de asistentes reunidos en el estadio. El cantante de ranchera y pop latino asumió una de las responsabilidades más relevantes del protocolo previo al encuentro entre México y Sudáfrica.

Minutos antes, se entonó el himno nacional de Sudáfrica, Nkosi Sikelel' iAfrika (“Dios bendiga a África”), canción adoptada oficialmente en 1997 durante el período presidencial de Nelson Mandela.

Ataviado con un traje de charro negro, Alejandro Fernández destacó por portar un sombrero con su inicial bordada en color dorado y decorado con motivos florales. Visiblemente concentrado, realizó una interpretación solemne y sin equivocaciones.

La actuación también atrajo atención debido a imágenes que previamente circularon en redes sociales y que mostraron al cantante con un aparente tono verdoso en la lengua. Sin embargo, durante su presentación no se observará ninguna afectación en su desempeño vocal.

Antes de subir al escenario, Fernández reconoció sentirse nervioso, aunque preparado para el momento.

“Hoy es el día, ¡Vamos México! Estamos listos”, escribió Fernández en sus redes sociales.

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