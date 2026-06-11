Glenn Close recibirá su primer Óscar tras ocho nominaciones

Los Ángeles (EE.UU.)

La actriz estadounidense Glenn Close, el director británico Ridley Scott y el animador Floyd Norman recibirán un Óscar honorífico durante la próxima edición de los Governors Awards, informó este miércoles la Academia de Hollywood.

La ceremonia se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood. Además, las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler recibirán el premio Memorial Irving G. Thalberg.

Estos galardones reconocen a “cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha marcado para siempre el arte de hacer cine”, afirmó Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia, en un comunicado.

Este será el primer Óscar que reciba a Glenn Close, de 79 años, quien ha sido nominado en ocho ocasiones a los premios de la Academia por películas como El mundo según Garp, Las amistades peligrosas y La esposa.

A lo largo de cinco décadas, la actriz ha participado en más de 100 producciones cinematográficas y se ha consolidado como una de las intérpretes más versátiles de la industria.

Por su parte, Ridley Scott, de 88 años, también recibirá su primera estatuilla honorífica tras haber sido nominado al Óscar como director por películas como Thelma & Louise, Gladiator y Black Hawk Down.

Scott es además reconocido por dirigir algunas de las películas de ciencia ficción más influyentes de la historia del cine, entre ellas Alien y Blade Runner.

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