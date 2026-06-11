Glenn Close recibirá su primer Óscar tras ocho nominaciones

La actriz estadounidense Glenn Close, el director británico Ridley Scott y el animador Floyd Norman recibirán un Óscar honorífico durante la próxima edición de los Governors Awards, informó este miércoles la Academia de Hollywood.
La ceremonia se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood. Además, las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler recibirán el premio Memorial Irving G. Thalberg.
Estos galardones reconocen a “cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha marcado para siempre el arte de hacer cine”, afirmó Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia, en un comunicado.
Este será el primer Óscar que reciba a Glenn Close, de 79 años, quien ha sido nominado en ocho ocasiones a los premios de la Academia por películas como El mundo según Garp, Las amistades peligrosas y La esposa.
A lo largo de cinco décadas, la actriz ha participado en más de 100 producciones cinematográficas y se ha consolidado como una de las intérpretes más versátiles de la industria.
Por su parte, Ridley Scott, de 88 años, también recibirá su primera estatuilla honorífica tras haber sido nominado al Óscar como director por películas como Thelma & Louise, Gladiator y Black Hawk Down.
Scott es además reconocido por dirigir algunas de las películas de ciencia ficción más influyentes de la historia del cine, entre ellas Alien y Blade Runner.
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Por otro lado, Floyd Norman, de 90 años, será distinguido por su trayectoria en la animación. Considerado el primer dibujante afroestadounidense de Walt Disney Animation Studios, contribuyó a producciones emblemáticas como La Bella Durmiente, El Libro de la Selva y Robin Hood, entre otras.
Los Óscar honoríficos se conceden para reconocer la trayectoria profesional y las contribuciones al desarrollo de las artes y las ciencias cinematográficas en cualquier disciplina.
Estos reconocimientos suelen entregarse a cifras que, pese a sus destacadas carreras, no han obtenido un Óscar competitivo.
Asimismo, Christine Vachon y Pamela Koffler, fundadoras de la productora independiente Killer Films en 1995, son responsables de películas como Safe, Velvet Goldmine, Happiness y Boys Don't Cry.
El premio Memorial Irving G. Thalberg se concede “a un productor creativo cuyo conjunto de obras refleja una calidad consistentemente alta en la producción cinematográfica”.