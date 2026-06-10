Shakira incluirá a Ed Sheeran en sus próximos shows de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour"

Shakira ha anunciado una de las sorpresas más destacadas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: la incorporación de Ed Sheeran a sus próximos conciertos en Nueva York.

El cantante se unirá a la artista colombiana en los dos espectáculos programados para los días 20 y 21 de julio en Brooklyn, en lo que promete ser un momento histórico sobre el escenario al reunir estas dos superestrellas de la escena global.

La noticia ha generado una enorme expectación entre los fans de ambos artistas. Y es que no se trata de una colaboración improvisada, ya que la buena relación entre Shakira y Ed Sheeran es conocida entre sus seguidores.

De hecho, recientemente compartieron escenario para interpretar Hips Don’t Lie con motivo del 30 aniversario del álbum Pies Descalzos y el 20 aniversario de Oral Fixation.

La presencia de Sheeran en estos conciertos forma parte de la serie de colaboraciones de lujo que están marcando esta gira, en la que Shakira está recorriendo algunos de los lugares más importantes del mundo.

La artista se ha tomado muy en serio lo de convertir cada parada en una experiencia única, reforzando su conexión con el público a través de invitados especiales, como es en este caso Ed Sheeran.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour coincide con uno de los momentos más relevantes de la carrera reciente de Shakira: su implicación en el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La cantante ha compuesto junto a Burna Boy el tema oficial del torneo, Dai Dai, una canción que ya acumula más de 100 millones de reproducciones en YouTube antes incluso del inicio del campeonato.