Alfonso Herrera encabezará el doblaje en español de ‘El gato con sombrero’

Ciudad de México

El actor mexicano Alfonso Herrera encabezará el doblaje en español para Latinoamérica de 'El gato con sombrero', la nueva producción de Warner Bros. Pictures Animation que se estrenará en México el próximo 5 de noviembre, según un comunicado compartido por el equipo de representación del actor.

En esta nueva adaptación animada, el personaje creado por el caricaturista estadounidense Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, ayudará a los hermanos Gabby y Sebastián a adaptarse a una nueva ciudad. Esta será una de las misiones más importantes del protagonista dentro del Instituto para la Institución de la Imaginación y la Inspiración.

"Algunos personajes los interpreta, pero otros te sacan a jugar. 'El gato con sombrero' es de esos que desatan la imaginación. Estoy encantado de colaborar con Warner Bros. México para traerles a nuevas generaciones un personaje que nos recuerda la alegría de la niñez", afirmó Herrera sobre esta figura creada en la década de 1950 y popularizada en la pantalla grande con la adaptación protagonizada por Mike Myers en 2003.

De acuerdo con el comunicado, la producción, dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, será además la primera película animada de larga duración producida por Warner Bros. Pictures Animation. La compañía también anunció en sus redes sociales que el actor español Fernando Guallar realizará el doblaje de Waffles, el personaje acuático de este universo.

En las últimas dos décadas, Alfonso Herrera (Ciudad de México, 1983) ha participado en proyectos de doblaje para cine, televisión y plataformas de streaming.

Entre sus trabajos destacan la voz de Ted Wiggins en 'El Lorax: en busca de la trúfula perdida' (2012), la de la garza gris en 'El niño y la garza' (2023), la más reciente película animada del director japonés Hayao Miyazaki, y la de Fox McCloud en 'Super Mario Galaxy' (2026).

En su versión en inglés, 'El gato con sombrero' contará con la voz del comediante estadounidense Bill Hader, mientras que Xochitl Gomez, actriz de ascendencia mexicana por su participación en el universo cinematográfico de Marvel, dará vida a Gabby.

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