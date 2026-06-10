Jennifer López rompe en llanto en la graduación de su hijo Max

Estados Unidos.

Jennifer López fue vista llorando en la graduación de preparatoria de su hijo Max el viernes.

La cantante, con un vestido floral, un cárdigan gris y tacones color nude, fue vista secándose las lágrimas en fotos obtenidas por Page Six.

En otra imagen, López abrazó al joven de 18 años, quien lucía una camiseta tie-dye, pantalones color canela y zapatillas a juego en su día especial.

La artista estuvo acompañada por sus padres, Guadalupe Rodríguez y David Lopez, su mánager Benny Medina y la gemela de Max, Emme.

López y Emme también fueron fotografiadas caminando juntas; la recién graduada vestía un polo rojo y pantalones azules.