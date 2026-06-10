Jennifer López rompe en llanto en la graduación de su hijo Max

Jennifer López fue vista llorando en la graduación de preparatoria de su hijo Max el viernes.
La cantante, con un vestido floral, un cárdigan gris y tacones color nude, fue vista secándose las lágrimas en fotos obtenidas por Page Six.
En otra imagen, López abrazó al joven de 18 años, quien lucía una camiseta tie-dye, pantalones color canela y zapatillas a juego en su día especial.
La artista estuvo acompañada por sus padres, Guadalupe Rodríguez y David Lopez, su mánager Benny Medina y la gemela de Max, Emme.
López y Emme también fueron fotografiadas caminando juntas; la recién graduada vestía un polo rojo y pantalones azules.
La estrella de "Office Romance" comparte a sus gemelos con su exmarido Marc Anthony, con quien estuvo casada durante 10 años antes de su divorcio en 2014, aunque él no estuvo presente en la ceremonia.
El músico también se ausentó de la graduación de Emme el mes pasado. Sin embargo, López asistió a la ceremonia de Emme con Rodríguez, Max y su hijastro, Samuel Affleck.
En varias fotografías obtenidas por Page Six, se vio a Emme y al hijo de 14 años de Ben Affleck conversando.
López se casó con Affleck en 2022 y, desde su separación en 2024, ambos han mantenido un contacto cercano con sus respectivos hijos.
La estrella de "Argo" tiene tres hijos con su exesposa Jennifer Garner: Samuel, Violet (20) y Fin (17).
Durante la graduación de Emme, se reveló que el hijo de López usará un nuevo nombre.