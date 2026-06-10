¿Por qué la boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría ser una de las más caras de la historia?

Estados Unidos.

¿Quién le teme a un precio exorbitante?

El precio millonario del Madison Square Garden, lugar de celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, podría convertir su enlace en uno de los más caros de todos los tiempos.

Según el medio especializado TMZ, el recinto neoyorquino cuesta un millón de dólares al día, y la pareja lo alquilará durante al menos tres días.

El medio informó el martes que la pareja necesitará varios días para el montaje y desmontaje del evento, que contará con la presencia de numerosas estrellas y se espera que tenga lugar el fin de semana del 3 de julio.

Supuestamente, Swift no obtuvo ningún descuento a pesar de su historial de conciertos con entradas agotadas en el MSG a lo largo de los años.

TMZ señaló que, como empresa que cotiza en bolsa, el recinto debe rendir cuentas a sus accionistas.