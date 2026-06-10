¿Por qué la boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría ser una de las más caras de la historia?

¿Quién le teme a un precio exorbitante?
El precio millonario del Madison Square Garden, lugar de celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, podría convertir su enlace en uno de los más caros de todos los tiempos.
Según el medio especializado TMZ, el recinto neoyorquino cuesta un millón de dólares al día, y la pareja lo alquilará durante al menos tres días.
El medio informó el martes que la pareja necesitará varios días para el montaje y desmontaje del evento, que contará con la presencia de numerosas estrellas y se espera que tenga lugar el fin de semana del 3 de julio.
Supuestamente, Swift no obtuvo ningún descuento a pesar de su historial de conciertos con entradas agotadas en el MSG a lo largo de los años.
TMZ señaló que, como empresa que cotiza en bolsa, el recinto debe rendir cuentas a sus accionistas.
@thesocialctv
A report from TMZ says that Taylor Swift and Travis Kelce are getting married at Madison Square Garden. The report states that Swift and Kelce have invited over 1,000 people to their wedding, and that New York’s police department will allegedly be involved in planning security for the event. What do you make of Swift and Kelce’s alleged wedding venue? Check out the full debate on YouTube: https://bit.ly/43iwYlr♬ original sound - The Social
La semana pasada, varias fuentes nos informaron que la cantante de "Love Story" se casará en el emblemático Madison Square Garden, ya que "la privacidad era primordial para ambos".
El MSG, que no tiene eventos programados entre el 29 de junio y el 6 de julio, es conocido por sus múltiples entradas y su infraestructura de alta seguridad.
Una fuente comentó: "Si tienes miles de millones, puedes transformar el espacio en un lugar para bodas".
La prestigiosa organizadora de bodas Sonal Shah predijo la semana pasada a The Post que la extravagante boda podría costarle a la pareja 20 millones de dólares.
"Una noche de fin de semana en uno de los lugares más emblemáticos del mundo no se trata solo de alquilar el espacio; también se paga por la exclusividad, el personal, la seguridad, la organización y el costo de oportunidad de un concierto o evento deportivo que podría estar celebrándose", explicó.
Shah aclaró: "Una vez que se suman la producción, la seguridad, el catering, el entretenimiento y la decoración, una boda en el Madison Square Garden podría convertirse, muy probablemente, en un evento de entre 10 y 20 millones de dólares o más".
@alishamarie @Taylor Swift ♬ original sound - alishamarie
Kelce, de 36 años, le propuso matrimonio a Swift en agosto de 2025 tras dos años de noviazgo.
La pareja —y sus familiares— han mantenido un hermetismo absoluto sobre los detalles de la boda.
Según se informa, la novia llamó a los invitados por teléfono para invitarlos.
Karlie Kloss, Gigi Hadid y Selena Gómez asistirán a la boda, mientras que Page Six confirmó recientemente que Miles Teller y su esposa Keleigh Sperry no fueron invitados.