Jennifer Garner desea que Ben Affleck no tenga pareja por un buen tiempo

Estados Unidos.

La actriz estadounidense Jennifer Garner cree que tomarse un descanso de las citas podría ser lo mejor para su exmarido Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer López.

"Jen piensa que le vendría bien a Ben un tiempo sin citas. Lo quiere mucho y solo desea lo mejor para él", reveló una fuente en exclusiva a Page Six.

"Desde su punto de vista, él está más feliz que nunca y cree que le vendría bien dedicar esa energía a sí mismo, a su trabajo y a su familia, en lugar de empezar una relación".

La fuente añadió que Garner, de 54 años, no intenta influir en la vida personal de Affleck y que apoyará cualquier decisión que tome.

"Dicho esto, confía en que Ben tome sus propias decisiones y lo apoya en cualquier caso", concluyó la fuente.