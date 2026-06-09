Jennifer Garner desea que Ben Affleck no tenga pareja por un buen tiempo

La actriz estadounidense Jennifer Garner cree que tomarse un descanso de las citas podría ser lo mejor para su exmarido Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer López.
"Jen piensa que le vendría bien a Ben un tiempo sin citas. Lo quiere mucho y solo desea lo mejor para él", reveló una fuente en exclusiva a Page Six.
"Desde su punto de vista, él está más feliz que nunca y cree que le vendría bien dedicar esa energía a sí mismo, a su trabajo y a su familia, en lugar de empezar una relación".
La fuente añadió que Garner, de 54 años, no intenta influir en la vida personal de Affleck y que apoyará cualquier decisión que tome.
"Dicho esto, confía en que Ben tome sus propias decisiones y lo apoya en cualquier caso", concluyó la fuente.
Sin embargo, una segunda fuente reveló a Page Six que el actor de “Perdida”, de 53 años, no descarta por completo el romance.
“Ben no descarta tener citas y estaría dispuesto a intentarlo de nuevo”, dijo la fuente. “Tiene amigos que se han ofrecido a presentarle a alguien, pero también está muy ocupado ahora mismo y no está seguro de tener tiempo para una relación seria y comprometida”.
Según la fuente, la principal prioridad del dos veces ganador del Óscar “en este momento” es su familia y varios proyectos futuros, y “ahí es donde concentra la mayor parte de su energía”.
La estrella de “Batman” y la actriz de “Si tuviera 30”, quienes estuvieron casados durante 10 años, de 2005 a 2015, comparten la crianza de sus tres hijos: Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 14.
Los ex cónyuges se reencontraron el mes pasado cuando llevaron a su hija Violet a una clínica de urgencias en Los Ángeles, esto debido a una lesión que sufrió la adolescente.