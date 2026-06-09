Rihanna y Tokischa, un junte inesperado cargado de emociones

Los festivales, a veces, pueden dejarnos momentos memorables. Y sin duda, el encuentro entre Tokischa y Rihanna es uno de ellos. Es lo que ha ocurrido durante el último día del Governors Ball Music Festival, celebrado el 7 de junio en el Flushing Meadows-Corona Park de Queens, Nueva York.

Lo que comenzó como una noche de pura energía urbana terminó convirtiéndose en un puente cultural cuando la dominicana Tokischa y la barbadense Rihanna se fundieron en un emotivo abrazo que no ha tardado en revolucionar las redes sociales.

La presencia de ambas figuras en el festival no era casualidad. El plato fuerte del cierre lo ponía el rapero estadounidense A$AP Rocky, cabeza de cartel de la noche y pareja de Rihanna.

Ésta acudió al recinto neoyorquino para apoyarlo, disfrutando del show en la zona VIP junto a otros nombres pesados de la industria.

Lo que pocos esperaban era que el show de Rocky guardara una sorpresa: Tokischa irrumpió en el escenario como invitada especial para interpretar en vivo Flackito Jodye, su colaboración incluida en la versión digital del álbum Don't Be Dumb.

Tras bajarse del escenario, Tokischa tuvo la oportunidad de reencontrarse cara a cara con Rihanna. Un momento que quedará grabado en la memoria de la dominicana.

Y es que dejó a Rihanna sin palabras al mostrarle un detalle muy personal: un tatuaje con Reb'l Fleur, el cual se hizo cuando tenía 18 años. Se trata del primer y emblemático perfume que la intérprete de Umbrella lanzó al mercado en el año 2011.

"Mi adolecente interior conoció a Rihanna la que traducía todas sus canciones porque todavía no sabía inglés, la que se tatúo su frase 'rebel fleur' la que lloró porque no tenía dinero pa' ir a verla cuando fue en concierto a RD en 2013", dijo la cantante.