Fallece Jaime Sánchez Rosaldo, productor y padre de Alessandra

El medio artístico mexicano está de luto tras el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de artistas como Lucero, José María Napoleón, Lupita D'Alessio y el grupo Sentidos Opuestos, proyecto que marcó una etapa importante en su trayectoria profesional y en el que participó su hija, Alessandra Rosaldo, esposa del comediante Eugenio Derbez.

La noticia fue confirmada por Ventaneando y Televisa Espectáculos a través de sus redes sociales. Hasta el momento, la familia Rosaldo no ha emitido un pronunciamiento oficial.

La noche del 8 de junio, Televisa Espectáculos compartió un mensaje en el que informó sobre el fallecimiento del productor.

"Jaime Sánchez Rosaldo, manager y creador de estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos; falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años... Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra", señala la publicación.