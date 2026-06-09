Fallece Jaime Sánchez Rosaldo, productor y padre de Alessandra

El medio artístico mexicano está de luto tras el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de artistas como Lucero, José María Napoleón, Lupita D'Alessio y el grupo Sentidos Opuestos, proyecto que marcó una etapa importante en su trayectoria profesional y en el que participó su hija, Alessandra Rosaldo, esposa del comediante Eugenio Derbez.
La noticia fue confirmada por Ventaneando y Televisa Espectáculos a través de sus redes sociales. Hasta el momento, la familia Rosaldo no ha emitido un pronunciamiento oficial.
La noche del 8 de junio, Televisa Espectáculos compartió un mensaje en el que informó sobre el fallecimiento del productor.
"Jaime Sánchez Rosaldo, manager y creador de estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos; falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años... Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra", señala la publicación.
¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo?
El periodista Carlo Uriel informó en su cuenta de X que el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo habría ocurrido alrededor de las 18:30 horas y que, de manera preliminar, la causa habría sido un infarto cardiovascular.
Asimismo, señaló que Alessandra Rosaldo le confirmó el deceso de su padre. "Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad. El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y, de manera preliminar, fuentes cercanas me informan que habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular. Descanse en paz", escribió el periodista.
Hasta el momento, Alessandra Rosaldo y sus hermanas no han publicado mensajes relacionados con la pérdida ni han informado sobre los servicios funerarios del productor.