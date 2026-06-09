Cae nueva demanda sobre Sean “Diddy” Combs de parte de un ex actor infantil

Sean Diddy Combs fue demandado este martes por un exactor infantil que alega haber sido víctima de abuso sexual cuando era menor de edad, en el marco de lo que el demandante describió como una reunión privada para hablar de oportunidades laborales en la industria del entretenimiento.

Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, el demandante —que litiga bajo el seudónimo de John Doe— afirma que en 2007 fue invitado a una fiesta en Hollywood Hills presentada como un evento de contactos profesionales.

En ese momento, dice, ya era un actor infantil en actividad. De acuerdo con los documentos, Diddy lo habría convocado a conversar en privado sobre posibilidades para su carrera.

Una vez a solas, el demandante alega que el rapero comenzó a tocar partes de su cuerpo de forma progresiva, hasta llegar a practicarle sexo oral mientras se complacía a sí mismo.

Según el escrito judicial, el entonces menor le comunicó a Combs que la situación lo incomodaba, antes de que se consumara el acto.

Al terminar, el acusado le habría dicho que lo tendría en cuenta para futuras oportunidades y abandonó la habitación, dejando al joven solo. El demandante asegura que abandonó la fiesta poco después del incidente.

La demanda está dirigida contra Sean Combs y contra algunos representantes artísticos a quienes el denunciante responsabiliza por no haberlo protegido de situaciones como la descrita.

El escrito no especifica el monto de los daños reclamados. El representante del rapero, Juda Engelmayer, rechazó los cargos en declaraciones recogidas por TMZ y el Daily Mail.

“Las acusaciones de este supuesto actor infantil anónimo son falsas y ridículas. Es otro detractor más en una larga lista de personas que intentan sumarse al reparto del dinero, alentadas por abogados de lesiones personales”, sostuvo Engelmayer.

“El señor Combs nunca ha agredido sexualmente a nadie, y eso incluye a cualquier menor. Estas acusaciones serán desmentidas como todas las demás”, agregó el vocero.

La nueva demanda llega mientras Combs cumple una condena de 50 meses de prisión.

El rapero fue arrestado en Nueva York en 2024 y se declaró inocente de los cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coacción, y transporte con fines de prostitución.

Su juicio por tráfico sexual concluyó con una condena en dos cargos de transporte con fines de prostitución. Sean Diddy Combs comenzó a cumplir su sentencia en octubre de 2025, aunque su equipo legal ha buscado revertir el fallo.

Según confirmó la revista Us Magazine en marzo pasado, la fecha de liberación de Combs fue adelantada al 25 de abril de 2028, más de un mes antes de lo previsto inicialmente.

En noviembre de 2025 se había dado a conocer que podría reducir su condena hasta en un año tras ser aceptado en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias dentro del centro penitenciario.