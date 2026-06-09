Madonna estrena ‘Confessions II: The Film’ con Feid y Sabrina Carpenter

Los Ángeles (EE.UU.)

Rodeada de celebridades y reivindicando la pista de baile como un espacio de libertad, Madonna presentó el lunes Confessions II: The Film , un cortometraje de 13 minutos que adelanta parte del repertorio de su próximo álbum.

“Aquí afuera, en la pista de baile, me siento tan libre”, afirma el artista al inicio de la producción, que fue publicado este lunes en YouTube tras su estreno en el Festival de Tribeca , en Nueva York, el pasado viernes.

El proyecto fue dirigido por el dúo TORSO, integrado por David Toro, director, y Solomon Chase, director, y surgió del interés de la cantante por dotar de una propuesta visual más ambiciosa al lanzamiento de Confessions II.

“Un video sonaba barato”, comentó la llamada Reina del Pop durante la presentación, según informó la revista Billboard.

La película está construida alrededor de los seis primeros temas de lo que será el decimoquinto álbum de estudio de Madonna, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.