Madonna estrena ‘Confessions II: The Film’ con Feid y Sabrina Carpenter

Rodeada de celebridades y reivindicando la pista de baile como un espacio de libertad, Madonna presentó el lunes Confessions II: The Film , un cortometraje de 13 minutos que adelanta parte del repertorio de su próximo álbum.
“Aquí afuera, en la pista de baile, me siento tan libre”, afirma el artista al inicio de la producción, que fue publicado este lunes en YouTube tras su estreno en el Festival de Tribeca , en Nueva York, el pasado viernes.
El proyecto fue dirigido por el dúo TORSO, integrado por David Toro, director, y Solomon Chase, director, y surgió del interés de la cantante por dotar de una propuesta visual más ambiciosa al lanzamiento de Confessions II.
“Un video sonaba barato”, comentó la llamada Reina del Pop durante la presentación, según informó la revista Billboard.
La película está construida alrededor de los seis primeros temas de lo que será el decimoquinto álbum de estudio de Madonna, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.
Feid y Sabrina Carpenter, entre los colaboradores
La producción incluye colaboraciones de Feid, cantante colombiano, y Sabrina Carpenter, cantante y actriz estadounidense, quienes participan en esta propuesta visual dirigida por TORSO.
El cortometraje también ha llamado la atención por la presencia de numerosas figuras del entretenimiento. Entre ellas destacan Benedict Cumberbatch, actor británico, y Kate Moss, modelo británica, quienes aparecen bailando en el baño de un club nocturno.
En ese mismo escenario participan Gwendoline Christie, actriz británica; Richard E. Grant, actor británico; Odessa A'zion, actriz estadounidense; Archie Madekwe, actor británico; y Arca, cantante y productora venezolana, quien además colaboró en la producción del tema I Feel So Free.
Un guiño a la película biográfica de Madonna
La actriz Julia Garner, quien interpretará a Madonna en la próxima película biográfica sobre la artista, también aparece en el cortometraje mediante un breve cameo.
En una de las escenas del club nocturno, Garner luce uno de los icónicos sujetadores de copa cónica asociados a la imagen de Madonna durante la década de 1980, reforzando el vínculo visual con el personaje que encarnará en la pantalla.
La producción concluye con una intervención de Lourdes León, modelo e hija de Madonna, quien sostiene una de las cámaras utilizadas en una escena ambientada en un apartamento. La secuencia finaliza con una frase pronunciada por Leon.
Estreno en Tribeca y adelanto del nuevo álbum
El Festival de Tribeca describió la obra como “una ambiciosa pieza visual de más de 10 minutos, construida en torno a las primeras seis canciones del próximo álbum de Madonna”, entre ellas I Feel So Free y Bring Your Love, esta última con la participación de Sabrina Carpenter.
La semana pasada, Madonna descubrió a sus seguidores con una presentación en Times Square para promocionar el proyecto, considerado una continuación de Confesiones en una pista de baile (2005).
En abril, la intérprete de Like a Prayer también participó como invitada especial en la actuación de Sabrina Carpenter durante el Festival de Coachella.