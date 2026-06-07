Alinne Fonseca presenta "Pa'lante y pa'trás", su nuevo tema como solista

Con altos niveles de carisma, delicadeza y una hermosa sonrisa, la artista nacional, Alinne Fonseca, camina con la seguridad de conquistar la industria del entretenimiento al ritmo de su propia historia. Su voz cálida y envolvente, lleva consigo la brisa tropical de La Ceiba y el brillo de una artista que ha decidido bailar al compás de sus sueños. Hoy, la joven cantante se abre paso como solista sin soltar la mano de Las Catrachas, el proyecto que la vio crecer y conquistar escenarios. Su nuevo sencillo, "Pa'lante y Pa'trás", no solo invita a mover las caderas al ritmo del dancehall, sino también representa su identidad, se siente como una carta seductora a sus raíces costeñas y una muestra de la mujer libre, atrevida y auténtica que ha decidido mostrar al mundo una nueva faceta de sí misma. Con gran emoción en sus ojitos coquetos, Alinne confiesa que este regreso a su carrera en solitario ha sido uno de los retos más emocionantes de su vida. Entre presentaciones, grabaciones y nuevos proyectos, la artista disfruta el privilegio de vivir de la música, un sueño que durante años alimentó con disciplina, trabajo y perseverancia.

“Estoy súper emocionada de contarles a todos que estoy retomando mi carrera como solista con este single que se llama Pa'lante y Pa'trás. Es un danzal raspe, algo que viene muy de mi ciudad natal, La Ceiba, del ritmo costeño que se escucha muchísimo por allá y que representa una parte muy importante de quién soy”, expresó a LA PRENSA. En esta nueva etapa, Alinne destacó que ahora tiene más responsabilidades tanto con ella misma, como con sus fans: "Las Catrachas me dieron la oportunidad de tener la exposición que tengo ahora y siempre voy a estar agradecida por eso. Llevar ambos proyectos es más trabajo, más esfuerzo y más compromiso, pero también es un honor poder vivir estas dos experiencias al mismo tiempo”, comentó.

Su desarrollo personal y artístico

“Esta es una Aline más atrevida, más sexy, más suelta. Es una propuesta que se acerca mucho más a mis raíces, a lo que soy como persona y a lo que quiero transmitir en esta etapa de mi vida artística”, afirmó. La intérprete reconoce que gran parte de su evolución ocurrió sobre los escenarios. El baile, que hoy parece una extensión natural de su cuerpo, fue una habilidad que desarrolló durante su paso por Las Catrachas. Es decir, no era experta en el tema, durante su infancia asistió a algunas clases de baile, pero nunca lo había explotado a su máximo potencial. Ahora, cada movimiento, cada paso y cada mirada forman parte de una propuesta artística mucho más personal y cercana.

La sensualidad de esta nueva etapa se refleja también en el videoclip de Pa'lante y Pa'trás, grabado en distintos rincones emblemáticos de La Ceiba. Allí, entre colores tropicales, paisajes llenos de vida y la energía inconfundible de la costa atlántica, Alinne retrata la esencia de la tierra que la vio nacer. "Queríamos captar la esencia de dónde vengo, de lo que soy. Grabamos en lugares icónicos como Mata de Chata y en diferentes espacios de La Ceiba para que la gente pudiera sentir esa energía costeña que tanto me identifica”, explicó. Detrás de esta producción existe un equipo que la artista describe como "el equipo de sus sueños". Diseñadores, productores musicales, videógrafos y compositores se unieron para dar forma a un proyecto construido con pasión, creatividad y una visión compartida de crecimiento. "Es como ver hecho realidad todo aquello que alguna vez puse en mi vision board. Cada persona ha aportado algo especial para construir este proyecto”, relató orgullosa.

Pero más allá de los reflectores, las tarimas, los trajes exóticos y las noches de desvelo, existe una mujer de 28 años que sacrifica gran parte de su tiempo libre para perseguir una meta. Alinne admitió entre risas que su vida personal ha quedado un poco relegada, pero aprovecha cada oportunidad que se le presenta para abrazar a su familia que la espera con ansias en "la novia de Honduras". “Procuro irme a La Ceiba cuando puedo, pasar tiempo con mi familia, con mi pareja y conectar con la playa. Es mi lugar favorito porque me permite desconectarme de todo y volver a conectar conmigo misma y con la tierra".

Transición profesional: de la docencia a la música urbana

Su camino no ha estado exento de obstáculos. La artista recuerda que uno de los mayores desafíos fue abandonar la estabilidad de una profesión para dedicarse por completo a la música. Alinne se graduó para ser maestra y esa fue su primera experiencia laboral, por lo que, al tomar la decición de retirarse, tuvo que enfrentar dudas, miedos y comentarios de quienes no entendían su transformación artística. Por la naturaleza de su antiguo trabajo, Alinne era una persona más conservadora, así que cuando reveló su imagen artística, con una esencia urbana y sensual, la opinión pública cayó sobre ella. “Mucha gente decía: qué le pasa, por qué canta esto, por qué usa esa ropa. Pero yo sentía que esa parte siempre estuvo ahí; simplemente no había tenido la oportunidad de mostrarla. Era una etapa de Alinne que la gente todavía no conocía”, recordó. Con el paso del tiempo, cada escenario conquistado y cada abrazo de sus fans, cada solicitud de fotografía o de bailar junto a ella, le han confirmado que eligió el camino correcto.

Las giras internacionales, el cariño del público y los mensajes de personas que encuentran inspiración en su historia son recompensas que no tienen precio. Son momentos que le recuerdan que la música tiene el poder de conectar almas. “Es impresionante llegar a otro país y que alguien te diga que te sigue, que te admira o que una publicación tuya le ayudó a tomar una decisión importante. Ahí es cuando entendés que existe una conexión real y que tu trabajo puede inspirar a otros”, dijo.

Sus principales retos