Así fue el regreso triunfal de Ariana Grande a los escenarios con su gira "Eternal Sunshine"

El escenario del Oakland Arena, en California, vibró con una energía especial el pasado sábado por la noche. Ariana Grande, la voz que marcó a una generación, retomó su carrera en vivo tras una pausa de casi siete años en las giras.

Este regreso representa un abrazo cálido para sus seguidores, quienes esperaron con mucha paciencia este reencuentro musical tras su última gran travesía en 2019. La artista pisó el escenario con la seguridad de quien conoce su hogar, demostrando que su talento permanece intacto y más vibrante que nunca.

La estrella dio inicio a este viaje musical con una selección de temas que demuestran su madurez vocal y artística. Conforme detallan las crónicas de medios especializados como Variety, el repertorio de 23 canciones incluyó éxitos de su álbum 'Eternal Sunshine', lanzado en 2024, y piezas de su etapa en 'Positions'.

Los asistentes disfrutaron de interpretaciones impecables de temas como "The boy is mine" y "Supernatural". Cada detalle visual evocó la estética de la película 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind', la cual sirvió como inspiración directa para su trabajo discográfico más reciente.

La conexión con el público resultó evidente desde el primer segundo. Ariana apareció ante la multitud con diversos cambios de vestuario, entre los cuales destacó un traje de estilo felino que capturó todas las miradas.

Los videos que circulan en redes sociales confirman que su capacidad vocal alcanza matices asombrosos, mientras interactúa con sus bailarines en una coreografía fluida y elegante. La emoción de los "Arianators" fue total, celebrando cada nota y cada gesto de su ídolo en una noche que quedará en el recuerdo colectivo.