Frederik Oldenburg responde a las declaraciones de su ex Carmen Villalobos

Miami, Florida.

El presentador Frederik Oldenburg reaccionó desde el programa matutino Hoy día (Telemundo) a as recientes declaraciones que hizo su exnovia, la actriz Colombiana Carmen Villalobos, sobre su separación.

Sobre todo, hizo énfasis en la opinión de Carmen de que supuestamente "Frederik era una persona desapegada a las relaciones".

“Esa es una opinión personal que ella está expresando, yo creo que cuando dos personas se separan se pierde rápidamente el contacto, porque cada quien toma su espacio, entonces no puedes saber qué esta pasando o qué está sintiendo el otro por más que lo quieras adivinar. Entonces yo me quedo con que es una opinión de ella, la cual respeto muchísimo”, dijo el periodista a sus compañeros del programa.

Contrario a lo expresado por Villalobos, el conductor de la competencia deportiva de Telemundo, Exatlón Estados Unidos, expresó que “por supuesto” le dolió terminar el noviazgo.

“Claro que sí, pero obviamente”, señaló.

A diferencia de lo que declaró la protagonista de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, Oldenburg aseveró que no borra los recuerdos que vivió junto a la actriz.

“Para mí los recuerdos no se pueden borrar, no se borran, están allí, tienen un lugar especialísimo en mi corazón, en mi vida, formó parte de mí durante tres años”, comentó.