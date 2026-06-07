Frederik Oldenburg responde a las declaraciones de su ex Carmen Villalobos

El presentador Frederik Oldenburg reaccionó desde el programa matutino Hoy día (Telemundo) a as recientes declaraciones que hizo su exnovia, la actriz Colombiana Carmen Villalobos, sobre su separación.
Sobre todo, hizo énfasis en la opinión de Carmen de que supuestamente "Frederik era una persona desapegada a las relaciones".
“Esa es una opinión personal que ella está expresando, yo creo que cuando dos personas se separan se pierde rápidamente el contacto, porque cada quien toma su espacio, entonces no puedes saber qué esta pasando o qué está sintiendo el otro por más que lo quieras adivinar. Entonces yo me quedo con que es una opinión de ella, la cual respeto muchísimo”, dijo el periodista a sus compañeros del programa.
Contrario a lo expresado por Villalobos, el conductor de la competencia deportiva de Telemundo, Exatlón Estados Unidos, expresó que “por supuesto” le dolió terminar el noviazgo.
“Claro que sí, pero obviamente”, señaló.
A diferencia de lo que declaró la protagonista de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, Oldenburg aseveró que no borra los recuerdos que vivió junto a la actriz.
“Para mí los recuerdos no se pueden borrar, no se borran, están allí, tienen un lugar especialísimo en mi corazón, en mi vida, formó parte de mí durante tres años”, comentó.
El periodista resaltó que sigue sintiendo un “profundo respeto y admiración” por quien fuera su pareja.
“La admiración que siempre le he tenido, el mismo cariño, porque existió, repito, una relación de 3 años, la cual es un recuerdo maravilloso, pero ya han pasado casi 8 meses, entonces he ido superando eso”, compartió.
“¿Pero ella nunca quiso volver contigo, te dijo para volver y y tú le dijiste: 'Mira, yo ya no siento nada?’”, le preguntaron sus compañeros.
“No porque esa es una parte más personal, la cual me he guardado yo y seguramente ella también se ha guardado. Eso es privacidad de nosotros y yo no he querido hablar más allá de eso. De hecho, yo dije yo hablo de esto una sola vez y no vuelvo a hablar más de esto en una entrevista que di, ahora que estamos aquí hablando, que somos compañeros, que somos amigos, que tenemos amistad, obviamente cuando vengo acá estoy en vivo, lo comparto con el público hasta donde yo siempre quise compartir y hasta donde ella quiso compartir”, respondió.
Oldenburg reiteró que de su parte siempre va a haber “admiración, respeto y cariño” hacia ella.
“Mi admiración y los recuerdos siempre van a estar allí porque fue una relación maravillosa de 3 años”, dejó claro.