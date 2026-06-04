Carmen Villalobos habla de su separación con Frederik Oldenburg: "Aún creo en el amor"

La actriz colombiana Carmen Villalobos se pronunció por primera vez sobre su ruptura con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, confirmada a inicios de este año.
En entrevista con Al Rojo Vivo de Telemundo, Villalobos aseguró que atraviesa un buen momento personal y que la relación quedó definitivamente en el pasado.
“Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y sé lo que yo le entrego a las personas, y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera”, expresó la protagonista de "Sin senos sí hay paraíso".
Ante la pregunta de la periodista Lourdes Stephen sobre cómo estaba tras la separación, la actriz de 42 años respondió sin titubeos que se sentía “muy tranquila, muy tranquila, muy feliz”, y cerró cualquier puerta al pasado con una postura que sus seguidores convirtieron rápidamente en tendencia.
“Yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente ya tú no tienes cabida en mi vida, así de sencillo, o sea, los recuerdos se borran por completo”, expresó.
Y aunque nunca mencionó su nombre, Carmen Villaloboa dijo que su exnovio le destrozó el corazón con las cosas que le dijo al final de su relación: “Digamos que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa. No soy apegado al amor, a las relaciones’”.
Su reacción ante eso la resumió con una sola expresión: “Tú quedas como plop y dices: ‘¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando?’”.
Pese a esta nueva decepción amorosa, Carmen Villalobos dice que su fe en el amor no sufrió daño. “Creo en el amor, amo estar enamorada, amo estar en pareja. Es de lo más bonito que existe, así que jamás me voy a cerrar a eso”, afirmó.
Cuando se le preguntó si tenía pareja en este momento, Villalobos respondió sin rodeos: “Yo estoy solterísima”. Y agregó, entre risas, que “el ojo está mirando pa’ todas partes”.
La actriz también expresó lo que busca en su próxima relación: alguien “emocionalmente responsable, afectivamente responsable, económicamente independiente” y con claridad sobre su futuro.