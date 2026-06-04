Carmen Villalobos habla de su separación con Frederik Oldenburg: "Aún creo en el amor"

Y aunque nunca mencionó su nombre, Carmen Villaloboa dijo que su exnovio le destrozó el corazón con las cosas que le dijo al final de su relación: “Digamos que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa. No soy apegado al amor, a las relaciones’”.