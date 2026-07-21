Sicarios ultiman a Ingrid Duarte en El Paraíso; esto se sabe del crimen

EL PARAÍSO

De acuerdo con la información preliminar, la mujer, quien residía en la colonia Los Zorzales de Danlí, fue atacada por sujetos armados cuando transitaba por ese sector de la carretera.

Ingrid Yaneth Duarte Izaguirre fue a sesinada a balazos la tarde de ayer, lunes 20 de julio, mientras se conducía en una motocicleta por la carretera que comunica Danlí con San Matías, en el departamento de El Paraíso.

Según testigos, los sicarios le dispararon en varias ocasiones mientras se desplazaba en la motocicleta, provocándole múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar del ataque.

Tras el hecho violento, personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades, quienes se desplazaron hasta la escena para verificar lo ocurrido y resguardar el área.

Posteriormente, personal de Medicina Forense y agentes de los cuerpos de investigación realizaron el levantamiento cadavérico e iniciaron las diligencias para recopilar indicios que permitan esclarecer el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los responsables ni han establecido el móvil del asesinato, por lo que las investigaciones continúan.