Surgen nuevos detalles sobre policía acusado de ultimar a su excuñada en Sabanagrande

Una mujer murió y una menor de edad resultó herida durante un ataque armado registrado la noche del pasado viernes 17 de julio en la comunidad de Palo Real, aldea La Ceiba, en el municipio de Sabanagrande, departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hecho violento dejó como saldo el fallecimiento de la mujer en el lugar, mientras que una menor fue alcanzada por un proyectil durante el incidente.
La menor lesionada fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde recibe atención médica. Según el reporte policial, su estado de salud es estable y permanece fuera de peligro.
Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional aseguraron la escena para facilitar las diligencias investigativas, mientras especialistas de Medicina Legal realizaron el levantamiento cadavérico correspondiente.
Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicó la autopsia de ley. Horas más tarde, los restos fueron entregados a sus familiares para que realizaran las honras fúnebres.
En relación con el caso, el subcomisario Edgardo Barahona confirmó que el principal sospechoso forma parte de la Policía Nacional y estaba asignado a una dependencia ubicada en la zona norte del país.
Las investigaciones establecieron además que el funcionario policial no se encontraba desempeñando labores al momento de los hechos, ya que disfrutaba de su fin de semana cuando ocurrió el ataque.
Barahona también desmintió las primeras versiones que circularon sobre el vínculo entre la víctima y el sospechoso. Según explicó, "no era la pareja sentimental ni expareja del sospechoso, como trascendió inicialmente, sino su excuñada, al ser hermana de una expareja con quien el funcionario tuvo hijos".
Las autoridades igualmente precisaron que el arma utilizada durante el ataque no corresponde al arma de reglamento asignada al agente policial involucrado en el caso.
En ese sentido, el subcomisario detalló: "El arma de reglamento no es la de la Policía Nacional. Cuando un funcionario sale de fin de semana debe dejar su arma en la unidad policial y entendemos que la que fue decomisada es un arma de su propiedad", explicó Barahona.
La Policía Nacional informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene las diligencias para robustecer el expediente, en coordinación con el Ministerio Público.
Las autoridades señalaron que el objetivo de las investigaciones es reunir todos los elementos probatorios necesarios para avanzar en la judicialización del caso y esclarecer por completo las circunstancias en las que ocurrió el crimen.