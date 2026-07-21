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Asfura felicita a Colombia por su independencia y destaca lazos de amistad con Honduras

El gobernante hondureño señaló que esta fecha “recuerda el valor de un pueblo que eligió la libertad, la democracia y la construcción de un futuro con esperanza”

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 07:06 -
  • Agencia EFE
Asfura felicita a Colombia por su independencia y destaca lazos de amistad con Honduras

Fotografía de archivo en la que se captó al presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, felicitó este lunes a Colombia por el 216 aniversario del Día de su Independencia y destacó los “lazos de amistad, historia y cooperación” que unen a ambos países.

“En nombre de Honduras, felicito al pueblo colombiano en la conmemoración de su Independencia”, escribió Asfura en un mensaje publicado en X.

El gobernante hondureño señaló que esta fecha “recuerda el valor de un pueblo que eligió la libertad, la democracia y la construcción de un futuro con esperanza”.

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Además, el jefe de Estado de Honduras señaló que Colombia y su país “comparten profundos lazos de amistad, historia y cooperación”, los cuales, dijo, su Gobierno continuará fortaleciendo “con respeto mutuo y una visión compartida de progreso para nuestros países”.

Asfura expresó también su deseo de que la celebración de la independencia “renueve el orgullo nacional y reafirme el compromiso con la paz, la prosperidad y el bienestar de todos los colombianos”.

Colombia celebró este lunes el Día de la Independencia con un desfile militar que fue presidido por última vez por el presidente saliente, Gustavo Petro, quien terminará su mandato el próximo 7 de agosto. EFE

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