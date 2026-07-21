Asfura felicita a Colombia por su independencia y destaca lazos de amistad con Honduras

Tegucigalpa

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, felicitó este lunes a Colombia por el 216 aniversario del Día de su Independencia y destacó los “lazos de amistad, historia y cooperación” que unen a ambos países.

“En nombre de Honduras, felicito al pueblo colombiano en la conmemoración de su Independencia”, escribió Asfura en un mensaje publicado en X.

El gobernante hondureño señaló que esta fecha “recuerda el valor de un pueblo que eligió la libertad, la democracia y la construcción de un futuro con esperanza”.