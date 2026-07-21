Videovigilancia privada es legal, pero no puede extenderse a la vía pública

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional informó a los ciudadanos que pueden instalar cámaras de seguridad en sus viviendas o negocios sin incurrir en ninguna ilegalidad, siempre que los equipos permanezcan dentro de los límites de la propiedad privada.

Wilmer Mayes, director de Comunicaciones de la institución, explicó a los medios de comunicación que los sistemas de videovigilancia son una herramienta legítima para proteger a las familias y los establecimientos comerciales. Sin embargo, advirtió que la instalación de cámaras en calles, postes de alumbrado, bulevares, parques u otros espacios públicos sin autorización constituye una irregularidad que puede ser investigada.

La aclaración surge tras el desmantelamiento de una red clandestina de videovigilancia en varios sectores de San Pedro Sula, presuntamente utilizada por estructuras criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener control sobre determinados territorios.