Desmantelan cámaras instaladas por grupos criminales en la Villa Florencia de SPS

San Pedro Sula, Honduras

El operativo, ejecutado este miércoles, forma parte de las acciones orientadas a debilitar el control territorial ejercido por grupos criminales, quienes utilizaban estos sistemas para anticiparse a la presencia de las autoridades y mantener vigilancia constante en la zona.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ( Dipampco ), en coordinación con unidades especiales de la Policía Nacional de Honduras, desarticuló una red clandestina de videovigilancia utilizada, según las autoridades, por estructuras delictivas en la colonia Villa Florencia, en San Pedro Sula.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes habían instalado cámaras de alta resolución en puntos estratégicos, lo que les permitía monitorear el ingreso y salida de personas, así como detectar la llegada de patrullas policiales.

Las autoridades detallaron que estos dispositivos operaban de manera permanente, generando un entorno de control sobre los habitantes del sector y facilitando las actividades ilícitas.

Durante la intervención, no solo se procedió al retiro de los equipos, sino que también participaron peritos técnicos, quienes realizaron un análisis en el lugar para determinar la naturaleza del sistema.

Los especialistas confirmaron que se trataba de un mecanismo ilegal, sin vínculo con ningún programa autorizado de seguridad ciudadana, y que además contaba con capacidad de captación de audio.

Este componente de escucha representaba una grave vulneración a la privacidad de los residentes, así como un riesgo para la operatividad de las fuerzas de seguridad, señalaron las autoridades.

Con el desmantelamiento de esta red, la Policía asegura haber debilitado significativamente la capacidad de vigilancia de las estructuras criminales en la zona.