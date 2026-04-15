Investigan centros de atención de menores por supuestas irregularidades en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público ha puesto en marcha una serie de operativos e inspecciones en centros de atención para menores de edad en San Pedro Sula.

Estas acciones se realizan a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Estas medidas buscan evaluar las condiciones de protección en los centros, prevenir posibles hechos delictivos y asegurar el bienestar y la integridad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de estas instituciones.