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Investigan centros de atención de menores por supuestas irregularidades en San Pedro Sula

A través de los operativos, la ATIC busca evaluar las condiciones de protección en los centros y prevenir posibles hechos delictivos

Investigan centros de atención de menores por supuestas irregularidades en San Pedro Sula

ATIC investiga centros de atención infantil por presuntas anomalías en San Pedro Sula.

 Foto: Ministerio Público
San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público ha puesto en marcha una serie de operativos e inspecciones en centros de atención para menores de edad en San Pedro Sula.

Estas acciones se realizan a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Estas medidas buscan evaluar las condiciones de protección en los centros, prevenir posibles hechos delictivos y asegurar el bienestar y la integridad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de estas instituciones.

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Los operativos, encabezadas por fiscales y agentes de investigación de la ATIC especializados en delitos contra la libertad sexual, comprenden recolección de información, inspecciones y otras diligencias propias de un proceso en desarrollo.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido declaraciones; sin embargo, indicaron que los detalles adicionales se darán a conocer en el momento oportuno.

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Redacción La Prensa
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