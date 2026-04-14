MP apela decisión de juez que dejó en libertad a capturado con arsenal en Olancho

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Según el ente acusador, la resolución emitida por un juez de Olancho, tras la captura del imputado el pasado 7 de abril, es contraria a derecho, ya que otorgó medidas cautelares sustitutivas pese a la gravedad de los hechos.

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), presentó un recurso de apelación y expresión de agravios en contra de la decisión judicial que favoreció a Marvin Alberto Pagoada Gómez, acusado por el delito de depósito de armas de fuego y municiones de uso permitido y prohibido.

La detención fue ejecutada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público sostiene que existió una errónea valoración de los elementos de convicción, así como una aplicación indebida de las medidas, por lo que busca que la instancia superior revoque dicha resolución.

Durante los operativos realizados en Juticalpa, Olancho, y Tegucigalpa, Francisco Morazán, las autoridades llevaron a cabo cuatro allanamientos y tres inspecciones, logrando el decomiso de un considerable arsenal.

Entre lo incautado se contabilizan 20 armas de fuego cortas, 12 fusiles, cuatro escopetas y más de 459 proyectiles con sus respectivos cargadores, de distintos calibres y tipos.

Las investigaciones apuntan a que la supuesta estructura criminal operaba desde una hacienda ubicada en la aldea Telica, donde presuntamente se coordinaban actividades relacionadas con el tráfico de cocaína.

Asimismo, las autoridades señalan que el grupo utilizaba negocios como fachada para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes del narcotráfico, incurriendo en el delito de lavado de activos.

De acuerdo con las diligencias de la DLCN, el líder de la estructura y su núcleo familiar habrían acumulado una significativa cantidad de bienes muebles e inmuebles de alto valor, sin justificar el origen de los mismos.