Familia exige investigar muerte de tres jóvenes en El Cajón y rechaza versión de ahogamiento

Cortés, Honduras

Familiares de uno de los tres jóvenes fallecidos en el sector de las “peceras” del embalse El Cajón, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias reales del hecho y deducir responsabilidades. Elvin Flores, padre de Óscar Saúl Ulloa, una de las víctimas, manifestó que la familia no está de acuerdo con la versión preliminar de ahogamiento y exige que se determine con claridad cómo ocurrieron las muertes. “Uno lo que pide es que se investigue por qué motivo las personas han perdido la vida y que les digan a los familiares qué fue lo que sucedió. Que sean sinceros, porque uno no está en contra de lo que Dios permite, pero las cosas se necesitan investigar”, expresó. Flores señaló que existen dudas sobre la hipótesis del ahogamiento, ya que aseguró que los tres jóvenes tenían experiencia en labores acuáticas.

“Lo que más se reconoce es que pudieron haber sido golpeados por electricidad o intoxicados por algún químico del oxígeno que utilizaban”, relató, al mencionar versiones que apuntan a diferentes posibles causas del fallecimiento. El padre también recordó que en el mismo sector ya se han registrado otras muertes similares, por lo que pidió mayor control y medidas de seguridad. “Ya van perdiendo como cuatro o cinco personas la vida allí mismo. Hay que tomar precauciones para que estas cosas no sigan sucediendo”, afirmó. Sobre su hijo, explicó que tenía aproximadamente cuatro años de laborar en la empresa, aunque aclaró que no trabajaba como buzo. “Él era cargador en el área de cosecha de peces... lo llevaron ahí y solo fue a perder la vida”, lamentó. Flores calificó lo ocurrido como una posible negligencia al considerar que fue enviado a una labor para la que no tenía experiencia. “Eso es una negligencia de la empresa, porque él no tenía experiencia como buzo”, sostuvo. Finalmente, indicó que el cuerpo de su hijo será trasladado a la aldea Tapiquilar, donde familiares y amigos le darán cristiana sepultura.

Señalan posible negligencia