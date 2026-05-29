  1. Inicio
  2. · Mundo

Hondureña recibe permiso para reingresar a EEUU y enterrar a su hijo asesinado

El propósito es asistir al funeral y entierro de su hijo Orlin, de tan solo tres años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Florida

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 12:02 -
  • Henning García
Hondureña recibe permiso para reingresar a EEUU y enterrar a su hijo asesinado

Al no poder llevar al menor consigo en el vuelo de deportación, el pequeño Orlin quedó bajo la custodia informal de un tío en territorio estadounidense.
San Pedro Sula.

Expulsada de suelo estadounidense en enero de este año, la hondureña Wendy Hernández Reyes cruzó la frontera de vuelta bajo un permiso humanitario excepcional de duración limitada, informó el The Washington Post en un artículo publicado este viernes.

El propósito es asistir al funeral y entierro de su hijo Orlin, de tan solo tres años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras recibir una serie de golpes fatales en Florida.

ICE culpa a hondureña por el asesinato de su hijo de dos años

La tragedia comenzó a gestarse el pasado mes de marzo, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo y procesó la expulsión expedita de la mujer hacia Honduras.

Al no poder llevar al menor consigo en el vuelo de deportación, el pequeño Orlin quedó bajo la custodia informal de un tío en territorio estadounidense.

Pocas semanas después, el menor falleció a causa de traumatismos severos provocados presuntamente por este familiar, quien ya se encuentra bajo arresto. Tras el deceso, la agencia federal emitió un polémico pronunciamiento en el que acusaba implícitamente a la madre de "abandonar" a su hijo en un entorno de alto riesgo.

Según testimonios y registros de los defensores, durante los días que permaneció recluida en el centro de detención, la madre suplicó de manera reiterada a los oficiales de asilo y transporte que no la separaran de su hijo. Hernández Reyes exigió que el niño fuera repatriado junto a ella o entregado formalmente en sus brazos antes de subir al avión, pero sus clamores fueron ignorados.

"Qué se pudra en la carcel": la petición de la madre de Orlin para su cuñado

Organizaciones de derechos humanos que acompañan a la mujer denuncian que la separación forzosa de familias en las estaciones de detención sigue siendo una práctica sistemática que despoja a las madres de su capacidad de protección.

El eco de este suceso ha llegado con fuerza a las esferas del poder en Washington D.C., donde legisladores de la bancada demócrata ya preparan una respuesta regulatoria para evitar que escenarios similares se repitan. La congresista Pramila Jayapal anunció que impulsará un proyecto de ley denominado “Orlin Act”, en memoria del menor fallecido.

La iniciativa busca prohibir de forma explícita que ICE concrete la expulsión de padres o tutores legales sin antes garantizar que sus hijos menores de edad puedan acompañarlos en el proceso de retorno a sus países de origen, si así lo requiere la familia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Henning García
Henning García
Periodista

Licenciado en Periodismo por la Unah. Desde 2021 redacta sobre actualidad, política y seguridad pública para LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias