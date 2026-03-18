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"Qué se pudra en la carcel": la petición de la madre de Orlin para su cuñado

Samuel Maldonado está acusado de torturar y quemar a su sobrino de tres años, Orlin Hernández. El menor estaba bajo su custodia tras la deportación de su madre a Honduras

Qué se pudra en la carcel: la petición de la madre de Orlin para su cuñado
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Samuel Maldonado es acusado de provocar la muerte de su sobrino Orlin Josué, de apenas tres años.
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Wendy Hernández Reyes, la madre de Orlin Josué, ha pedido a las autoridades que caiga todo el peso de la ley contra su cuñado.
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Wendy asegura que ella se logró comunicar en tres ocasiones desde que fue deportada a Honduras.
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Samuel le decía que el niño estaba bien y que no había necesidad de llevárselo a otro hogar.
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Orlin Josué fue separado de su madre el 8 de enero del 2026. Wendy y su hermana Osiris fueron detenidas cuando se trasladaban a trabajar.
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Wendy fue deportada a Honduras mes y medio después de haber sido detenida. Su hermana aún guarda prisión en Estados Unidos.
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Cuando Wendy tenía un mes de haber sido deportada recibió una llamada de Samuel Maldonado y este le dijo que el pequeño Orlin se había puesto mal.
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Las autoridades informaron que el menor falleció tras sufrir un paro cardíaco derivado de abusos físicos y torturas presuntamente cometidos por Maldonado Erazo.
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Samuel Maldonado Erazo enfrenta cargos de homicidio por negligencia y abuso infantil.
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Chip Simmons, sheriff del condado de Escambia, describió el caso como “horrendo y despreciable”, lo que le hicieron al pequeño Orlin.
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Desde Honduras y en una entrevista para Univisión, Wendy pidió entre lágrimas que su cuñado "se pudra en la cácel, quiero que se muera ahí ese hombre ingrato por lo que le hizo a mi niño", afirmó.
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Wendy ha vivido momentos de terror por lo sucedido. "No puedo creer que mi hijo haya pasado todo eso", afirmó.
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Wendy rechaza las acusaciones del ICE de haber "abandonado" al menor, afirmando que solicitó expresamente llevarlo consigo pero las autoridades se lo impidieron.
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Ahora la familia del pequeño trabaja para poder repatriar su cuerpo a Honduras.
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