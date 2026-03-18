"Qué se pudra en la carcel": la petición de la madre de Orlin para su cuñado

Samuel Maldonado es acusado de provocar la muerte de su sobrino Orlin Josué, de apenas tres años.
Wendy Hernández Reyes, la madre de Orlin Josué, ha pedido a las autoridades que caiga todo el peso de la ley contra su cuñado.
Wendy asegura que ella se logró comunicar en tres ocasiones desde que fue deportada a Honduras.
Samuel le decía que el niño estaba bien y que no había necesidad de llevárselo a otro hogar.
Orlin Josué fue separado de su madre el 8 de enero del 2026. Wendy y su hermana Osiris fueron detenidas cuando se trasladaban a trabajar.
Wendy fue deportada a Honduras mes y medio después de haber sido detenida. Su hermana aún guarda prisión en Estados Unidos.
Cuando Wendy tenía un mes de haber sido deportada recibió una llamada de Samuel Maldonado y este le dijo que el pequeño Orlin se había puesto mal.
Las autoridades informaron que el menor falleció tras sufrir un paro cardíaco derivado de abusos físicos y torturas presuntamente cometidos por Maldonado Erazo.
Samuel Maldonado Erazo enfrenta cargos de homicidio por negligencia y abuso infantil.
Chip Simmons, sheriff del condado de Escambia, describió el caso como “horrendo y despreciable”, lo que le hicieron al pequeño Orlin.
Desde Honduras y en una entrevista para Univisión, Wendy pidió entre lágrimas que su cuñado "se pudra en la cácel, quiero que se muera ahí ese hombre ingrato por lo que le hizo a mi niño", afirmó.
Wendy ha vivido momentos de terror por lo sucedido. "No puedo creer que mi hijo haya pasado todo eso", afirmó.
Wendy rechaza las acusaciones del ICE de haber "abandonado" al menor, afirmando que solicitó expresamente llevarlo consigo pero las autoridades se lo impidieron.
Ahora la familia del pequeño trabaja para poder repatriar su cuerpo a Honduras.