Agencia Nacional Contra el Crimen, el nuevo rostro de Fusina en Honduras

La nueva agencia dependerá del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el cual tendrá a su cargo la reglamentación de su funcionamiento y operatividad en el ámbito nacional.Ese CNDS está integrado por el Presidente la República, Nasry Asfura; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/congreso-nacional-juramenta-wagner-vallecillo-presidencia-csj-FH30042465">Wagner Vallecillo</a>; el fiscal general, Pablo Emilio Reyes; el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez; y el secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez .