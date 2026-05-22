Ministro de Seguridad anuncia que deducirán "responsabilidades" en la Dipampco

Tegucigalpa.

La Secretaría de Seguridad informó este viernes la intervención administrativa y operativa de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras el asesinato de cinco agentes policiales durante un operativo realizado en el sector de Corinto, Omoa, departamento de Cortés. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, junto a altos mandos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes indicaron que la medida busca revisar procedimientos internos y fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de la unidad policial.

El comisionado Wilber Mayes Ríos explicó que la intervención tiene como objetivo “garantizar la transparencia y la responsabilidad profesional” dentro de la Dipampco, luego de los hechos violentos que dejaron consternación a nivel nacional.

Asimismo, las autoridades confirmaron la creación de una comisión especial encargada de coordinar y supervisar el proceso de intervención, así como de evaluar las actuaciones operativas y administrativas de la dependencia policial.

La comisión estará integrada por el subsecretario de Estado de Asuntos Institucionales, el inspector general de la Policía Nacional, el director de Inteligencia Policial, el rector de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras y el director de Asuntos Interinstitucionales Comunitarios. Hasta el momento, las investigaciones sobre el asesinato de los cinco agentes continúan en desarrollo.

Infructuoso operativo