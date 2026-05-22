Nuevos detalles sacuden caso de policías asesinados: misión era en Colón y no en Omoa

Nuevos detalles surgieron este viernes en torno al caso de los cinco policías asesinados durante un operativo realizado el jueves 21 de mayo en el sector de Corinto, Cortés, zona fronteriza con Guatemala, luego de que se revelara documentación que apunta a posibles irregularidades en la misión ejecutada.
Fuentes revelaron a LA PRENSA que en el libro de novedades de la Policía Nacional quedó registrado que el equipo policial tenía como destino el departamento de Colón y no el sector de Omoa, donde finalmente ocurrió el enfrentamiento armado.
Según una imagen divulgada de manera exclusiva, el registro establece que: “A las 22:20 horas salió el subcomisario de policía Lester Amador al mando de un equipo de agentes de la Dipampco, quienes se dirigen al departamento de Colón a dar cumplimiento de la misión de trabajo 018-2026”.
El documento oficial de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional detalla además que la “misión general” asignada era el “departamento de Colón”, mientras que la “misión particular” consistía en “vigilancia, sobre caso del delito de drogas”.
En el escrito también se identifica como responsable de la misión al subcomisario Lester Josué Amador Herrera, junto a los otros cuatro agentes que fallecieron durante la operación.
Por otro lado, el director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Wilber Mayes, confirmó que dentro de las investigaciones internas se analizan otras posibles irregularidades en la acción ejecutada por los uniformados.
“No iba dirigida esa acción ahí porque no tenía el visto bueno primeramente de las autoridades policiales y tampoco tenían la autorización legal que establecen los órganos jurisdiccionales de Honduras para poder llevar a cabo este tipo de operaciones”, manifestó Mayes.
Asimismo, reiteró que la misión no estaba orientada a desarrollarse en Corinto, Cortés. De acuerdo con lo expuesto , los agentes tenían asignadas labores de vigilancia relacionadas con un caso de drogas y no un allanamiento en el sector donde ocurrió el enfrentamiento.
Mayes también explicó que las tareas de vigilancia dentro de la institución consisten únicamente en observar y captar movimientos mediante medios técnicos y aparatos electrónicos, sin ejecutar intervenciones operativas como allanamientos sin autorización correspondiente.
Las autoridades policiales mantienen abierta la investigación para determinar por qué los agentes terminaron ejecutando una operación en un punto distinto al establecido en la misión oficial.
Según la Secretaría de Seguridad, los cinco agentes realizaron un allanamiento en una vivienda vinculada a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, presuntamente dirigida por Heber Noé Argueta Zavala.
Durante la intervención, los agentes fueron atacados por integrantes de la estructura criminal, lo que derivó en un enfrentamiento armado en el que los policías habrían sido superados, posteriormente privados de libertad y asesinados.
Horas después, equipos policiales localizaron cinco cuerpos abandonados en una carretera secundaria que conduce hacia la comunidad de Tegucigalpita, en el mismo municipio de Omoa.
Las autoridades indicaron que, por las características encontradas en la escena, se presume que los cadáveres corresponden a los funcionarios policiales desaparecidos durante la operación.
La Secretaría de Seguridad identificó a las víctimas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.
Tras la tragedia, la Secretaría de Seguridad anunció la suspensión inmediata de altos mandos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).