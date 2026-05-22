Presidente Asfura promete que masacres en Omoa y Trujillo no quedarán impunes

San Pedro Sula.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció la noche de este jueves sobre los hechos violentos ocurridos en la aldea Rigores, en el departamento de Colón, donde al menos 19 personas murieron en una masacre registrada en el municipio de Trujillo. El mandatario también lamentó la muerte de cinco agentes policiales asesinados en distintos hechos durante la jornada. A través de un mensaje dirigido al pueblo hondureño, Asfura expresó su pesar por la tragedia y envió condolencias a las familias de las víctimas. “Buenas noches, pueblo hondureño. Esta noche les hablo con dolor”, manifestó el gobernante al inicio de su declaración pública.

El presidente calificó lo sucedido como una nueva herida para el país y reconoció el impacto que los hechos han causado entre la población. “Esta es una herida más que Honduras no merece”, afirmó, al tiempo que señaló que no existen palabras suficientes para aliviar el sufrimiento de quienes perdieron a sus familiares. Durante su intervención, Asfura aseguró que los crímenes no quedarán impunes y prometió que las autoridades identificarán y capturarán a los responsables. “Esto no se olvida y esto no se va a quedar impune. Vamos a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas”, expresó.

El mandatario también se refirió al asesinato de cinco miembros de la Policía Nacional, cuyos fallecimientos ocurrieron este mismo jueves. A sus familiares, compañeros y a la institución policial les transmitió solidaridad y reiteró el compromiso del Gobierno de honrar la memoria de los uniformados mediante acciones de justicia. Asimismo, informó que distintas instituciones de seguridad ya desarrollan operativos conjuntos en el departamento de Colón para esclarecer la masacre y otros hechos violentos. Según detalló, en las acciones participan el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público.