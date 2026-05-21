Hipótesis de masacre en Trujillo apuntan a pleito de bandas y amenazas

Otra de las versiones que se manejan sobre la masacre es que el grupo de campesinos de Paso del Aguán es dirigido por un sujeto que se identifica como Harol o la banda de Harol, a quien señalan le habrían asesinado a uno de sus hombres de confianza hace unos meses.En venganza, supuestamente llegó a la zona de la cooperativa Panamá a buscar al hechor y quemó la casa creyendo estaba en el interior; sin embargo, adentro solo estaba la esposa del sujeto. Ella murió quemada.Fuentes, que pidieron el anonimato, dijeron a LA PRENSA que el esposo de la víctima había jurado vengarse de Harol y por eso habría enviado a sus hombres a cometer la masacre en contra de los campesinos que se dedicaban a trabajarle.El ministro de seguridad <b>Gerzon Velázquez</b>, dijo que se que han integrado con varias instituciones para intervenir en el corto plazo todo el<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-bajo-aguan-conflicto-agrario-tierras-invasiones-colon-EA30746615" target="_blank"> Bajo Aguán</a>, porque “este hecho que ha ocurrido es una clara manifestación de la violencia que producen estas estructuras criminales que a lo largo de estos años han proliferado en esa zona”.