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Mapa: ¿A dónde queda la finca donde hubo una masacre en Trujillo?

La finca se encuentra rodeada de plantaciones de palma africana. Autoridades dijeron que en esa zona se han salido de control las invasiones de tierra, particularmente en el área rural conocida como “Margen izquierda”

Mapa: ¿A dónde queda la finca donde hubo una masacre en Trujillo?

La finca de palma africana está ubicada en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón. Dentro de este lugar encontraron a 11 personas fallecidas, aparentemente trabajadores.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Uno al costado del otro. Así estaban los cuerpos de 11 personas (aunque se habla de 17) que fueron encontradas sin vida dentro de una finca en Trujillo, Colón.

Se trata de la finca de palma africana Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores. La Policía Nacional aseguró que la masacre está vinculada al conflicto agrario, ya que el lugar había sido tomada por la fuerza por grupos armados hace algunos años.

“Es una situación inédita en los últimos años. La saña que se observa, parece una ejecución de personas con mandar un mensaje para causar terror, esta estructura criminal podría inscribirse también como una organización terrorista”, declaró el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Los cuerpos no estaban en el área urbana de Rigores, sino en la finca dentro de una iglesia. Los cadáveres de otras personas fueron hallados donde está sembrada la palma africana.

Según la Policía, las víctimas fueron emboscadas alrededor de las 6:30 de la mañana de este 21 de mayo, cuando se preparaban para iniciar su jornada laboral.

Las autoridades dijeron que ellos no hicieron el levantamiento de los cadáveres, por lo que están investigando a dónde los llevaron para determinar cuántas personas fueron las fallecidas.

El alcalde de Trujillo, Héctor Mendoza, conversó con LA PRENSA Premium e informó que el conflicto por invasiones de tierras se ha salido de control en la zona, particularmente en el área rural conocida como “Margen izquierda”.

LA PRENSA Premium realizó un mapa interactivo de la zona donde ocurrió el crimen. Acerque el mapa para ver el lugar y aleje si quiere tener una vista más panorámica.

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Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

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