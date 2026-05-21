Mapa: ¿A dónde queda la finca donde hubo una masacre en Trujillo?

San Pedro Sula, Honduras

Uno al costado del otro. Así estaban los cuerpos de 11 personas (aunque se habla de 17) que fueron encontradas sin vida dentro de una finca en Trujillo, Colón.

Se trata de la finca de palma africana Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores. La Policía Nacional aseguró que la masacre está vinculada al conflicto agrario, ya que el lugar había sido tomada por la fuerza por grupos armados hace algunos años.

“Es una situación inédita en los últimos años. La saña que se observa, parece una ejecución de personas con mandar un mensaje para causar terror, esta estructura criminal podría inscribirse también como una organización terrorista”, declaró el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Los cuerpos no estaban en el área urbana de Rigores, sino en la finca dentro de una iglesia. Los cadáveres de otras personas fueron hallados donde está sembrada la palma africana.

Según la Policía, las víctimas fueron emboscadas alrededor de las 6:30 de la mañana de este 21 de mayo, cuando se preparaban para iniciar su jornada laboral.

Las autoridades dijeron que ellos no hicieron el levantamiento de los cadáveres, por lo que están investigando a dónde los llevaron para determinar cuántas personas fueron las fallecidas.

El alcalde de Trujillo, Héctor Mendoza, conversó con LA PRENSA Premium e informó que el conflicto por invasiones de tierras se ha salido de control en la zona, particularmente en el área rural conocida como “Margen izquierda”.

LA PRENSA Premium realizó un mapa interactivo de la zona donde ocurrió el crimen. Acerque el mapa para ver el lugar y aleje si quiere tener una vista más panorámica.