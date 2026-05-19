$!Desde cárceles y el exterior clonan voces de hondureños para estafas

Antes de establecer el primer contacto, los delincuentes revisan cuidadosamente las redes sociales de sus víctimas para identificar amistades, interacciones frecuentes y datos personales. Posteriormente descargan esa información y comienzan a comunicarse con ellas utilizando identidades falsas.“Hay que tener cuidado con las cadenas de WhatsApp porque los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/ciberseguridad-hackearon-alguien-cercano-debo-preocuparme-CA25254633" target="_blank">enlaces que envían permiten hackear la cuenta, </a>luego acceden a todos los contactos y a la víctima le resulta difícil recuperar su número o perfil. Después comienzan a pedir dinero mediante audios o llamadas falsas, solicitando préstamos o depósitos bajo el argumento de que atraviesan problemas”, indicó a este medio de comunicación un investigador de la unidad de Delitos Financieros de la DPI.