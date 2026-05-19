¿Por qué Salud ordenó retirar 70,000 dosis de vacuna hexavalente?

Tegucigalpa, Honduras

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) confirmó el retiro temporal de unas 70,000 dosis de la vacuna hexavalente de los establecimientos de salud a nivel nacional, tras la muerte de tres menores que habían sido inmunizadas en centros asistenciales del Distrito Central, Atlántida y Choluteca. La medida fue adoptada mientras avanza una investigación del Ministerio Público para determinar si existe o no relación entre la aplicación de las vacunas y los fallecimientos reportados. Odalis García, jefa del PAI, explicó que las dosis retiradas corresponden a los lotes terminados en 013 y 014, los mismos que estuvieron asociados al proceso de vacunación de las menores.

“Se retiraron alrededor de 70,000 dosis de esta vacuna de los lotes que terminan en 013 y 014. Estos fueron los lotes de vacuna que estuvieron asociados o relacionados con la vacunación de esos niños y esos lotes están suspendidos temporalmente hasta que termine el proceso de investigación”, detalló García. De acuerdo con la información preliminar, dos de las menores tenían seis meses de edad y una, cuatro meses. A las niñas se les aplicaron vacunas contra el neumococo, rotavirus y la vacuna hexavalente, como parte del esquema regular de inmunización infantil. Posteriormente, según relataron sus padres, las menores comenzaron a presentar reacciones adversas. Tras los reportes, las autoridades de la Secretaría de Salud determinaron retirar de forma preventiva el biológico de los establecimientos sanitarios mientras se esclarecen los casos.