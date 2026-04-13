Salud: "No hay relación causal entre la vacunación y el fallecimiento de la niña

La Ceiba, Atlántida

La Región Sanitaria de Salud de La Ceiba, Atlántida, emitió un comunicado oficial en el cual descarta, de manera preliminar, que el fallecimiento de la niña Perla Rubí, de seis meses de edad, esté vinculado con la aplicación de vacunas, tal como lo denunció su madre Erika Cárcamo. La menor, quien residía en los bordos de la colonia Carmen Elena, falleció la madrugada del pasado sábado 11 de abril. Según el relato de la progenitora, el día anterior acudió a la Metropolitana de Salud para que la niña recibiera la inmunización correspondiente a los seis meses. "La niña estaba bien, hasta estaba jugando. Desde que le puse la vacuna se comenzó a sentir mal y murió en la madrugada", expresó la madre, entre el dolor y la exigencia de respuestas.

Investigación técnica y legal

Ante la gravedad de la denuncia, la Fiscalía inició una investigación de oficio, trasladándose a la vivienda para realizar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la morgue judicial para la autopsia de ley, la cual será el factor determinante para establecer la causa real del deceso.

Por su parte, la doctora Claudia Cartagena, jefa regional de Salud, detalló que a la menor se le suministró el esquema primario que incluye, vacuna hexavalente, neumococo y vitamina A.

Postura de las autoridades

La doctora Cartagena enfatizó que el proceso cumplió con todos los estándares de seguridad: "Estas vacunas fueron aplicadas bajo condiciones adecuadas, con insumos certificados, cadena de frío garantizada y técnica de aplicación supervisada por personal del Policlínico".

Mientras que, el comunicado oficial de la Región de Salud, subraya que la niña fue evaluada y considerada apta para recibir las dosis antes del procedimiento. La revisión inicial del equipo técnico no identificó anomalías en el lote de vacunas ni en el proceso de aplicación. "La revisión inicial del caso por el equipo de esta región no ha identificado irregularidades en el proceso de vacunación, por lo que hasta ahora se considera un evento aislado. Se espera la autopsia del Ministerio Público, la cual será determinante para saber la causa de la muerte de la niña", dice el comunicado.

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