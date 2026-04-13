El “jaguar viajero” reaparece a 2,220 metros de altura tras 10 años de ausencia

San Pedro Sula, Cortés

En lo más alto de la cordillera de El Merendón, donde la neblina abraza el bosque y el silencio domina el paisaje, una cámara trampa captó un momento que devuelve esperanza: el paso de un jaguar. Este no es un avistamiento cualquiera. Han pasado diez años desde el último registro en esa zona, y su aparición confirma que este especimen sigue recorriendo estos corredores naturales. El hallazgo fue documentado por la organización Fundación Panthera, cuyo equipo ha trabajado durante más de una década con monitoreos constantes, apoyados por guardabosques, sensores acústicos y más de una veintena de cámaras instaladas en puntos estratégicos.

Según explicó el especialista Franklin Castañeda, director para Honduras de la Fundación Panthera este no es un jaguar residente. Es, más bien, un “jaguar viajero”: un macho joven en tránsito, que recorre grandes distancias en busca de territorio y de una población donde establecerse. “Son como migrantes”, describe Castañeda. “Animales que dejan el lugar donde nacieron y emprenden largas travesías, a veces de cientos de kilómetros, hasta encontrar un sitio donde puedan quedarse”. Ese detalle, lejos de restarle importancia al hallazgo, lo vuelve aún más relevante. Indica que la cordillera sigue funcionando como un corredor biológico activo, una especie de puente natural que permite la conectividad entre poblaciones de jaguares. El felino fue captado a unos 2,200 metros de altura, en un ecosistema de bosque nuboso, donde sobresale un bosque enano, lo que le ha valido otro nombre poético: el “jaguar de las nubes”, tal como lo tituló la cadena CNN.

Pero detrás de la imagen hay un dato que inquieta y, a la vez, invita a reflexionar. De más de 20 cámaras instaladas en la zona, solo una logró registrar su paso. En el resto no apareció. Eso abre una pregunta inevitable: ¿cuántos jaguares más han cruzado ese mismo corredor sin ser detectados? “Si esa cámara no hubiera estado ahí, nunca habríamos sabido que ese jaguar pasó”, advierte Castañeda. La afirmación deja entrever la fragilidad del conocimiento que se tiene sobre estas especies y la importancia de mantener y ampliar los sistemas de monitoreo. En Honduras, los expertos estiman que podrían existir entre 300 y 700 jaguares en todo el territorio nacional. Sin embargo, son cifras aproximadas, construidas a partir de modelos y evidencia parcial. La naturaleza de estos animales, sigilosos, nocturnos y de amplios rangos, hace que su estudio sea un desafío constante.

El registro en El Merendón también llega en un contexto de creciente presión humana. Cada vez más personas suben a estas montañas por turismo o recreación, lo que plantea nuevos retos para la conservación. La presencia del jaguar, aunque fugaz, es un recordatorio de que estos espacios no están vacíos. Son territorios vivos, compartidos, donde cada decisión humana puede inclinar la balanza entre la conservación y la pérdida. Más que una simple fotografía, el “jaguar viajero” es un mensaje: la vida silvestre aún resiste, pero depende de que los corredores naturales sigan intactos. Porque sin conectividad, no hay futuro para el rey de la selva.

Detrás de esta imagen hay un trabajo silencioso y persistente. Equipos de guardabosques y técnicos de Fundación Panthera recorren durante días senderos empinados, cargando equipo, instalando cámaras y revisando registros en condiciones que pocas veces se cuentan. Son ellos quienes sostienen la vigilancia en estos ecosistemas remotos, muchas veces con recursos limitados, pero con un compromiso que no se mide en cifras. En esta historia, los grandes héroes son los guardabosques. Ese esfuerzo también se entrelaza con la vida de las comunidades rurales asentadas en la cordillera de El Merendón, territorios donde la relación con el bosque sigue siendo directa y cotidiana. En estos poblados, documentados en distintos recorridos periodísticos, la montaña no es solo paisaje, es sustento, identidad y herencia. La conservación del jaguar, en ese contexto, no ocurre aislada, sino en convivencia con quienes habitan y conocen estos espacios desde generaciones. A ese trabajo se suma una tarea técnica que exige precisión y resistencia: la instalación de monitores acústicos en lo alto del bosque. Personal de Panthera escala árboles en zonas de difícil acceso para colocar dispositivos que registran sonidos del ecosistema, desde aves hasta mamíferos. Cada equipo instalado amplía la capacidad de escuchar lo que el bosque dice en silencio, y convierte cada registro —como el del jaguar viajero— en una pieza clave para entender y proteger la vida que aún se abre paso entre las nubes.