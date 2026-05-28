Capturan a maestro de escuela bilingüe acusado de violar a una alumna en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Un docente , acusado de violación agravada continuada en contra de una menor de 11 años, fue capturado este jueves en La Ceiba, Atlántida.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron al sospechoso tras labores de seguimiento y vigilancia. El capturado es Carl Winston Broadway Jeffries, de 20 años de edad. Él trabajaba como maestro de matemáticas y ciencias en un colegio privado de la zona.

La investigación comenzó cuando la madre de la víctima descubrió mensajes extraños en el celular de su hija. La niña tiene 11 años y cursa el quinto grado de primaria. En los textos, el educador mostraba temor por un posible embarazo. También le pedía a la menor que escapara de su casa con él.

La policía afirma que el hombre usaba su puesto de maestro para acercarse a la niña dentro de la escuela. Las autoridades ya tienen los teléfonos celulares como evidencia del caso.

El detenido ya está a la orden de los juzgados para seguir con su proceso legal.