Capturan a maestro de escuela bilingüe acusado de violar a una alumna en La Ceiba

Un docente, acusado de violación agravada continuada en contra de una menor de 11 años, fue capturado este jueves en La Ceiba, Atlántida.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron al sospechoso tras labores de seguimiento y vigilancia. El capturado es Carl Winston Broadway Jeffries, de 20 años de edad. Él trabajaba como maestro de matemáticas y ciencias en un colegio privado de la zona.
La investigación comenzó cuando la madre de la víctima descubrió mensajes extraños en el celular de su hija. La niña tiene 11 años y cursa el quinto grado de primaria. En los textos, el educador mostraba temor por un posible embarazo. También le pedía a la menor que escapara de su casa con él.
La policía afirma que el hombre usaba su puesto de maestro para acercarse a la niña dentro de la escuela. Las autoridades ya tienen los teléfonos celulares como evidencia del caso.
El detenido ya está a la orden de los juzgados para seguir con su proceso legal.
“Violación no era”
El acusado, Carl Winston Broadway Jeffries, afirmó durante sus declaraciones que “violación no era” y que la relación habría sido consentida, asegurando que la menor “tenía su permiso” y cuestionando la tipificación del delito.
“No sé por qué lo consideran violación, si incluso creo que hubiera testificado en mi favor”, expresó. Añadió además que la menor cumplirá 12 años en septiembre y que él tiene 20 años recién cumplidos.
Finalmente, sostuvo que se considera inocente, aunque reconoció que “estar con una menor no es legal, pero no fue violación”.