Juicio político: ¿De qué acusan a Marlon Ochoa y Mario Morazán?

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional recibió una denuncia formal de juicio político contra altos funcionarios del sistema electoral, señalados por presuntas acciones que habrían obstaculizado el desarrollo de las elecciones generales de 2025. El documento, sustentado en informes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y denuncias ante el Ministerio Público, describe un patrón sistemático de bloqueo institucional en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Las acusaciones se centran en cuatro funcionarios: Marlon David Ochoa Martínez, Mario Alexis Morazán Aguilera, Lourdes Maribel Mejía Estape y Gabriel Gutiérrez Peralta, a quienes se les atribuyen conductas que habrían puesto en riesgo la estabilidad democrática del país.

En el caso de Lourdes Maribel Mejía Estape, la denuncia sostiene que su actuación no se limitó a omisiones aisladas, sino a una conducta reiterada de negativa a integrar el pleno del Tribunal de Justicia Electoral en momentos clave. Según el documento, su ausencia, pese a convocatorias formales, contribuyó directamente a la ruptura del quórum y a la paralización del órgano, afectando la resolución de recursos y el avance del calendario electoral. Por su parte, Gabriel Gutiérrez Peralta es señalado bajo un patrón similar, al haber incurrido en inasistencias injustificadas y en la negativa a asumir su rol como suplente cuando era requerido. La denuncia plantea que su conducta, en coordinación con otros magistrados, profundizó el bloqueo institucional del TJE, generando retrasos en decisiones jurisdiccionales y debilitando la garantía de una justicia electoral oportuna durante el proceso de 2025.

MARLON OCHOA: Acusan a consejero de paralizar el CNE

La denuncia contra Marlon David Ochoa Martínez lo señala de sabotaje al cronograma electoral y bloqueo de resultados. 1) La denuncia sostiene que Ochoa incurrió en acciones sistemáticas para paralizar el CNE, afectando directamente el cronograma electoral aprobado previamente por unanimidad. 2) Se le atribuye haber obstaculizado la declaratoria de resultados, debilitando la institucionalidad electoral en momentos críticos del proceso. 3) Según el documento, promovió una narrativa de fraude sin sustento, desmentida por observadores internacionales. 4) La MOE-UE documentó que su inasistencia a sesiones provocó una parálisis de cuatro semanas en el CNE. 5) Ochoa habría ignorado solicitudes urgentes relacionadas con el sistema TREP, retrasando decisiones clave. 6) Se señala que no asistió a sesiones esenciales, impidiendo el quórum necesario para operar. 7) También se le acusa de retirarse deliberadamente de votaciones para bloquear decisiones. 8) La denuncia describe un patrón de ataques verbales contra otras consejeras del CNE. 9) Se le vincula con la entrega de audios cuestionados que generaron crisis institucional. 10) Promovió recusaciones que, de prosperar, habrían paralizado el órgano electoral. 11) Se le acusa de contribuir a retrasos que obligaron al Congreso a modificar el calendario electoral. 12) La denuncia sostiene que actuó con motivaciones políticas sobre el interés nacional. 13) También se le atribuye obstrucción durante el escrutinio especial postelectoral. 14) Sus acciones habrían afectado la confianza ciudadana en el proceso electoral. 15) En conjunto, los hechos configuran negligencia, abuso de funciones y violación al orden constitucional.

MARIO MORAZÁN: Magistrado señalado por ruptura de quórum en TJE