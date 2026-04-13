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Juicio político: ¿De qué acusan a Marlon Ochoa y Mario Morazán?

La denuncia presentada ante el Congreso detalla un patrón de obstrucción, paralización institucional y actuaciones contrarias al orden democrático durante el proceso electoral 2025, sustentado en informes internacionales y denuncias ciudadanas

Juicio político: ¿De qué acusan a Marlon Ochoa y Mario Morazán?

LA PRENSA desglosa en qué se sustenta la denuncia presentada ante el pleno el pasado jueves 9 de marzo, contra funcionarios electorales por presunto bloqueo en comicios 2025, según informe de la MOE-UE. Son cuatro funcionarios sometidos a un nuevo proceso de juicio político, los principales, Mario Morazán y Marlon Ochoa.

 Imagen ilustrativa creada con Nanobanana
Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional recibió una denuncia formal de juicio político contra altos funcionarios del sistema electoral, señalados por presuntas acciones que habrían obstaculizado el desarrollo de las elecciones generales de 2025.

El documento, sustentado en informes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y denuncias ante el Ministerio Público, describe un patrón sistemático de bloqueo institucional en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Las acusaciones se centran en cuatro funcionarios: Marlon David Ochoa Martínez, Mario Alexis Morazán Aguilera, Lourdes Maribel Mejía Estape y Gabriel Gutiérrez Peralta, a quienes se les atribuyen conductas que habrían puesto en riesgo la estabilidad democrática del país.

Marlon Ochoa no comparece en audiencia de juicio político

En el caso de Lourdes Maribel Mejía Estape, la denuncia sostiene que su actuación no se limitó a omisiones aisladas, sino a una conducta reiterada de negativa a integrar el pleno del Tribunal de Justicia Electoral en momentos clave.

Según el documento, su ausencia, pese a convocatorias formales, contribuyó directamente a la ruptura del quórum y a la paralización del órgano, afectando la resolución de recursos y el avance del calendario electoral.

Por su parte, Gabriel Gutiérrez Peralta es señalado bajo un patrón similar, al haber incurrido en inasistencias injustificadas y en la negativa a asumir su rol como suplente cuando era requerido.

La denuncia plantea que su conducta, en coordinación con otros magistrados, profundizó el bloqueo institucional del TJE, generando retrasos en decisiones jurisdiccionales y debilitando la garantía de una justicia electoral oportuna durante el proceso de 2025.

Marlon David Ochoa Martínez es acusado de paralizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) afectando directamente el cronograma electoral aprobado previamente por unanimidad.

Marlon David Ochoa Martínez es acusado de paralizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) afectando directamente el cronograma electoral aprobado previamente por unanimidad.

 (Foto: LA PRENSA)

MARLON OCHOA: Acusan a consejero de paralizar el CNE

La denuncia contra Marlon David Ochoa Martínez lo señala de sabotaje al cronograma electoral y bloqueo de resultados.

1) La denuncia sostiene que Ochoa incurrió en acciones sistemáticas para paralizar el CNE, afectando directamente el cronograma electoral aprobado previamente por unanimidad.

2) Se le atribuye haber obstaculizado la declaratoria de resultados, debilitando la institucionalidad electoral en momentos críticos del proceso.

3) Según el documento, promovió una narrativa de fraude sin sustento, desmentida por observadores internacionales.

4) La MOE-UE documentó que su inasistencia a sesiones provocó una parálisis de cuatro semanas en el CNE.

5) Ochoa habría ignorado solicitudes urgentes relacionadas con el sistema TREP, retrasando decisiones clave.

6) Se señala que no asistió a sesiones esenciales, impidiendo el quórum necesario para operar.

7) También se le acusa de retirarse deliberadamente de votaciones para bloquear decisiones.

8) La denuncia describe un patrón de ataques verbales contra otras consejeras del CNE.

9) Se le vincula con la entrega de audios cuestionados que generaron crisis institucional.

10) Promovió recusaciones que, de prosperar, habrían paralizado el órgano electoral.

11) Se le acusa de contribuir a retrasos que obligaron al Congreso a modificar el calendario electoral.

12) La denuncia sostiene que actuó con motivaciones políticas sobre el interés nacional.

13) También se le atribuye obstrucción durante el escrutinio especial postelectoral.

14) Sus acciones habrían afectado la confianza ciudadana en el proceso electoral.

15) En conjunto, los hechos configuran negligencia, abuso de funciones y violación al orden constitucional.

Mario Alexis Morazán Aguilera es señalado por abandonar sesiones legalmente instaladas sin justificación.

Mario Alexis Morazán Aguilera es señalado por abandonar sesiones legalmente instaladas sin justificación.

 ( Fotos: LA PRENSA)

MARIO MORAZÁN: Magistrado señalado por ruptura de quórum en TJE

Denuncia apunta a abandono de sesiones y bloqueo de justicia electoral

1) La denuncia señala que Morazán abandonó sesiones legalmente instaladas sin justificación.

2) Este retiro habría roto el quórum e impedido la continuidad del pleno del TJE.

3) Se le acusa de negarse a participar en sesiones virtuales pese a su legalidad.

4) Su conducta habría impedido resolver recursos electorales clave.

5) La denuncia documenta múltiples inasistencias reiteradas durante octubre de 2025.

6) Se le atribuye haber bloqueado deliberadamente el funcionamiento del tribunal.

7) También promovió denuncias penales contra colegas, generando presión institucional.

8) Emitió declaraciones públicas descalificando a otra magistrada del pleno.

9) Se le acusa de ejercer violencia verbal contra la magistrada Miriam Barahona.

10) Exigió presencia física pese a condiciones médicas de su colega.

11) La denuncia vincula estas acciones con deterioro institucional del TJE.

12) Se señala afectación directa al derecho a justicia electoral oportuna.

13) La MOE-UE documentó conflictos internos que paralizaron el tribunal.

14) Su conducta habría contribuido a inseguridad jurídica en el proceso electoral.

15) Se le acusa de negligencia e incumplimiento grave de funciones constitucionales.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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