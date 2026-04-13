Juicio político inicia con ausencia del consejero Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.

El juicio político contra los funcionarios señalados inició este lunes 13 de abril en el Congreso Nacional con la ausencia del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, cuya silla permaneció vacía durante el inicio de la audiencia. Marlon Ochoa, quien se encuentra suspendido de su cargo, no compareció a la cita programada para las 9:00 de la mañana, tal como lo había anticipado previamente. A las 9:08 a.m., el secretario de la comisión investigadora confirmó que el funcionario no se presentó en las instalaciones del Poder Legislativo.

Minutos después, a las 9:12 a.m., el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, informó que no se había recibido ninguna correspondencia que justificara su ausencia ni una eventual renuncia al cargo. Ante esta situación, Tania Pinto, presidenta de la comisión, determinó conceder un tiempo de espera antes de continuar con el desarrollo del proceso.