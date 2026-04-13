Said Martínez, víctima de los disturbios entre las barras de Motagua y Olimpia

El árbitro hondureño Said Martínez también fue uno de los afectados tras los violentos disturbios registrados en la previa del clásico capitalino entre Motagua y Olimpia-.
La cuarteta arbitral encabezada por Said en un principio tomó la decisión de suspender el clásico tras los disturbios ya que no habían garantías de seguridad para el juego.
La cuarteta arbitral, dirigentes de la Liga Nacional junto a directivos del Olimpia y Motagua más miembros de la Policía, se reunieron y tomaron la decisión de jugar el clásico a las 6 de la tarde.
Las barras del Motagua y Olimpia se enfrentaron la tarde del domingo previo al inicio del clásico donde la Policía Nacional se vio en la obligación de intervenir.
A eso de las 4 de la tarde comenzó el caos en las calles de Tegucigalpa.
El aficionado con su rostro ensangrentado recibió asistencia por parte de un grupo de seguidores que portaba la camiseta del Motagua.
Se escucharon múltiples detonaciones en las cercanías del recinto deportivo.
Las mal llamadas barras capitalinas, tiñeron totalmente de rojo las inmediaciones del estadio José de la Paz Herrera .
Varios automóviles resultaron dañados productos de las piedras y detonaciones.
Los autobuses del Motagua y Olimpia resultaron dañados.
El auto de Said terminó con los vidrios rotos, evidenciando la magnitud de los actos vandálicos ocurridos en las cercanías del recinto deportivo, en el que el Ciclón Azul y el conjunto albo se enfrentaron a pesar de los disturbios.
Los incidentes se produjeron en la zona destinada al estacionamiento de buses de delegaciones deportivas y vehículos oficiales, donde grupos de aficionados lanzaron piedras y palos, provocando daños considerables.
Así quedó el auto de Said Martínez tras los disturbios que se dieron el domingo en la previa del clásico.
Said Martínez vio como su auto quedó dañado luego de los disturbios que se dieron en el clásico capitalino.
El transporte de Olimpia perdió completamente su vidrio frontal, mientras que el de Motagua presentó golpes notorios en su estructura.
Un violento enfrentamiento entre aficionados de los clubes Motagua y Olimpia empañó la jornada 16 del Torneo Clausura en las cercanías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.