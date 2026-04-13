Tania Pinto: “Si la Corte admite amparos con suspensión, debemos parar el proceso”

Tegucigalpa, Honduras.

“Le diría entonces a Mario Morazán que venga al Congreso a defenderse. Aquí lo esperamos al magistrado Mario Morazán, se le va a respetar su dignidad como persona y queremos llegar al final de la verdad. Aquí debe de existir el principio de contradicción, se le va a permitir que él pueda dar su declaración, sus contraargumentos”, expresó Pinto.

La diputada Tania Pinto afirmó que al funcionario “se le respetarán sus derechos constitucionales”, incluyendo el debido proceso y la legítima defensa, al tiempo que reiteró que la decisión final corresponderá al pleno del Legislativo.

La comisión especial del Congreso Nacional , encargada del proceso de juicio político contra el consejero Marlon Ochoa y los magistrados señalados, se pronunció este 13 de abril sobre el caso de Mario Morazán , magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La congresista explicó que la comisión está obligada a emitir un informe tras concluir las audiencias, el cual será remitido al pleno del Congreso Nacional, instancia que determinará si existe o no responsabilidad política y si procede una eventual destitución.

“Al final será en el pleno que se tomará la decisión. Definitivamente, nosotros como comisión estamos obligados a emitir un informe y luego se presenta al pleno y el pleno será quien determinará si hay o no responsabilidad política de parte de estos funcionarios y si se les va a destituir de su cargo”, señaló.

Pinto también indicó que el proceso continuará su curso aun en caso de que los funcionarios convocados no comparezcan ante la comisión, ya que se procederá con la evacuación de pruebas documentales y la comparecencia de testigos.

“Si ellos no se van a presentar, entonces nosotros vamos a continuar con la evacuación de medios de prueba documental. Existe mucha evidencia de lo que sucedió tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales, y eso nos va a permitir determinar que si es procedente someterlos a juicio político ante el pleno del Congreso Nacional”, afirmó.

Asimismo, precisó que la única condición que podría suspender el proceso sería una resolución de la Corte Suprema de Justicia que admita los recursos de amparo con suspensión del acto reclamado.

“Si la Corte Suprema de Justicia admite los recursos de amparo, da una actuación y dice una resolución de que se da con suspensión del acto reclamado, entonces ahí nosotros deberíamos de parar el proceso, pero hasta que eso no suceda, nosotros continuamos con la prosecución del proceso”, explicó.

Sobre la comparecencia de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, Pinto indicó que aún no se ha definido si participarán, aunque destacó su relevancia dentro del proceso electoral investigado.

Asimismo, reiteró que el objetivo de la comisión es esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad política de los funcionarios señalados.