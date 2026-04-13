Juicio político: Mario Morazán y magistrados suplentes del TJE presentan recursos de amparo ante la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez, magistrados suplentes, presentaron este lunes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CJS) por el proceso de juicio político que se les sigue a ambos en el Congreso Nacional.

“Vengo a presentar un amparo preventivo, los mecanismos de control que tiene nuestro sistema jurídico en relación con juicio político son bastante escasos, pero claro, en un Estado de derecho, ninguna actuación de un poder público puede estar al margen del control constitucional", expresó Morazán.

Señaló que las acciones de la comisión especial han vulnerado principios fundamentales como la independencia judicial, el derecho a la defensa, el estado de inocencia y el debido proceso.

"Estamos siendo juzgados por una comisión cuyos miembros, varios de ellos, ya han vertido sus juicios. No hay posibilidad de un procedimiento objetivo e imparcial", cuestionó al llegar al Poder Judicial.