Juicio político: Mario Morazán y magistrados suplentes del TJE presentan recursos de amparo ante la CSJ

Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez, magistrados suplentes, presentaron este lunes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CJS) por el proceso de juicio político que se les sigue a ambos en el Congreso Nacional.
“Vengo a presentar un amparo preventivo, los mecanismos de control que tiene nuestro sistema jurídico en relación con juicio político son bastante escasos, pero claro, en un Estado de derecho, ninguna actuación de un poder público puede estar al margen del control constitucional", expresó Morazán.
Señaló que las acciones de la comisión especial han vulnerado principios fundamentales como la independencia judicial, el derecho a la defensa, el estado de inocencia y el debido proceso.
"Estamos siendo juzgados por una comisión cuyos miembros, varios de ellos, ya han vertido sus juicios. No hay posibilidad de un procedimiento objetivo e imparcial", cuestionó al llegar al Poder Judicial.
Cabe mencionar que los funcionarios citados por el Legislativo para iniciar con el juicio político son Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); el magistrado Mario Morazán, y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, del TJE.
Ochoa no atenderá citatoria del Congreso
En el caso de Ochoa, quien es representante del partido Libertad y Refundación (Libre) en el CNE, manifestó el pasado viernes que no atenderá la citatoria de juicio político que el Congreso Nacional le hizo jueves en sesión de pleno.
El funcionario argumentó que su asistencia a la citación es innecesaria, bajo la premisa de que la resolución para removerlo de su cargo ya ha sido pactada de antemano.
A través de sus cuentas en redes sociales, Ochoa cuestionó la imparcialidad de la comisión especial nombrada por el Legislativo, a cuyos integrantes describió como "verdugos" dentro de un proceso que considera predeterminado.
El funcionario, suspendido de su cargo, fue citado a comparecer este lunes a las 9:00 am, seguido por Mario Morazán Aguilera, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, a las 11:00 am.
Este mismo día, también fueron convocados Lourdes Maribel Mejía Estapé, magistrada suplente, a la 1:00 pm, y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente, a las 3:00 pm.
¿Quiénes integran la comisión especial de juicio político?
Los nueve diputados de la comisión especial son: Tania Pinto (presidenta), Lissi Cano (vicepresidenta), Alberto Cruz (secretario), así como Kilveth Bertrán, Saraí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.