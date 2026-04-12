Comisión cita para este lunes a los cuatro funcionarios que enfrentan juicio político

Tegucigalpa, Honduras

La comisión especial de diputados nombrada para iniciar el proceso de juicio político citó para este lunes 13 de abril a cuatro funcionarios que enfrentarán este proceso. Ellos son Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); el magistrado Mario Morazán, y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Los nueve diputados de la comisión especial son: Tania Pinto (presidenta), Lissi Cano (vicepresidenta), Alberto Cruz (secretario), así como Kilveth Bertrán, Saraí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

Marlon Ochoa deberá comparecer a las 9:00 am, seguido por Mario Morazán Aguilera, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a las 11:00 am. Ese mismo día también fueron convocados Lourdes Maribel Mejía Estapé, magistrada suplente, a la 1:00 p. m., y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente, a las 3:00 p. m. En el caso de Ochoa, la denuncia señala presuntos retrasos en el cronograma electoral, conflictos internos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y decisiones que, según los denunciantes, habrían afectado el desarrollo del proceso democrático. También se le atribuye haber bloqueado la declaratoria de resultados y contribuir a la deslegitimación del proceso mediante denuncias de fraude.