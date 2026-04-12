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Comisión cita para este lunes a los cuatro funcionarios que enfrentan juicio político

La comisión especial nombrada para enjuiciar a los señalados empieza la etapa de investigación

Comisión cita para este lunes a los cuatro funcionarios que enfrentan juicio político

Cuatro funcionarios comparecerán ante comisión que investiga juicio político por crisis electoral y presuntas irregularidades. Gabriel Gutiérrez Peralta del TJE, Marlon Ochoa del CNE, así como Mario Morazán Lourdes Maribel Mejía Estapé del TJE fueron citados.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La comisión especial de diputados nombrada para iniciar el proceso de juicio político citó para este lunes 13 de abril a cuatro funcionarios que enfrentarán este proceso.

Ellos son Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); el magistrado Mario Morazán, y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Los nueve diputados de la comisión especial son: Tania Pinto (presidenta), Lissi Cano (vicepresidenta), Alberto Cruz (secretario), así como Kilveth Bertrán, Saraí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

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Marlon Ochoa deberá comparecer a las 9:00 am, seguido por Mario Morazán Aguilera, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a las 11:00 am. Ese mismo día también fueron convocados Lourdes Maribel Mejía Estapé, magistrada suplente, a la 1:00 p. m., y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente, a las 3:00 p. m.

En el caso de Ochoa, la denuncia señala presuntos retrasos en el cronograma electoral, conflictos internos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y decisiones que, según los denunciantes, habrían afectado el desarrollo del proceso democrático.

También se le atribuye haber bloqueado la declaratoria de resultados y contribuir a la deslegitimación del proceso mediante denuncias de fraude.

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Respecto a Morazán Aguilera y a los magistrados del TJE, los señalamientos apuntan a una supuesta obstrucción de funciones dentro del organismo, lo que habría impedido resolver recursos en tiempo y forma.

Las comparecencias forman parte de la etapa de investigación de la comisión especial, que posteriormente deberá rendir un informe al pleno del Congreso Nacional, donde se definirá si procede o no la destitución.

Asimismo, la comisión citó a Cossette López, consejera del CNE, y a Ana Paola Hall, consejera del CNE, para rendir declaración sobre los hechos que rodean la crisis interna del organismo.

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Redacción La Prensa
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