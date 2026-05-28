Suspenden a subinspector y tres policías por supuesta extorsión a comerciante

El pago de un supuesto soborno de 100,000 lempiras terminó costándole el puesto y el inicio de un juicio penal a un subinspector y tres agentes de la Policía Nacional asignados a Puerto Cortés.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró que un juez dictara auto de formal procesamiento con suspensión inmediata de sus cargos para los cuatro servidores públicos; así lo indica un comunicado del Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo en una calle de la aldea Chameleconcito de Puerto Cortés, cuando los policías interceptaron a un comerciante que se conducía en su vehículo y, al registrarlo, le encontraron un arma de fuego.
A pesar de que la víctima mostró toda la documentación legal y el permiso de portación vigente, los agentes hicieron caso omiso y lo detuvieron bajo el pretexto de que sería remitido a las celdas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Sin embargo, el carro del comerciante fue abandonado en el estacionamiento de una gasolinera y, en lugar de llevarlo a una posta, lo mantuvieron retenido a bordo de la patrulla policial, dando vueltas por diferentes sectores de Puerto Cortés. Fue en medio de ese recorrido que el subinspector habría interpelado al afectado, exigiéndole la fuerte suma de 100,000 lempiras para otorgarle su libertad.
Tras la denuncia y las investigaciones del caso, los cuatro uniformados fueron presentados ante los tribunales y el juez determinó dictar el auto de formal procesamiento y la suspensión inmediata de sus funciones dentro de la institución policial.
Contra el subinspector se presentó una acusación por la supuesta comisión de los delitos de privación de la libertad atenuado por funcionario público y concusión. Por su parte, los agentes policiales comparecieron como sospechosos del delito de abuso de autoridad.