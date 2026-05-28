Suspenden a subinspector y tres policías por supuesta extorsión a comerciante

San Pedro Sula

El pago de un supuesto soborno de 100,000 lempiras terminó costándole el puesto y el inicio de un juicio penal a un subinspector y tres agentes de la Policía Nacional asignados a Puerto Cortés.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró que un juez dictara auto de formal procesamiento con suspensión inmediata de sus cargos para los cuatro servidores públicos; así lo indica un comunicado del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo en una calle de la aldea Chameleconcito de Puerto Cortés, cuando los policías interceptaron a un comerciante que se conducía en su vehículo y, al registrarlo, le encontraron un arma de fuego.

A pesar de que la víctima mostró toda la documentación legal y el permiso de portación vigente, los agentes hicieron caso omiso y lo detuvieron bajo el pretexto de que sería remitido a las celdas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).