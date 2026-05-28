"Les rogué que no nos separaran": hondureña culpa a ICE por asesinato de su hijo

​San Pedro Sula.

Una madre hondureña denunció que fue deportada por autoridades migratorias de Estados Unidos sin su hijo de dos años, quien meses después murió presuntamente víctima de maltrato mientras permanecía bajo el cuidado de familiares en Florida. De acuerdo con una publicación de The Washington Post, Wendy Hernández Reyes aseguró que pidió en repetidas ocasiones a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que no la separaran de su hijo, Orlin Josué Hernández Reyes, antes de ser enviada a Honduras en enero de este año.

El menor falleció en marzo en el condado de Escambia, Florida. Según reportes de las autoridades, el niño presentaba lesiones graves, entre ellas costillas fracturadas, quemaduras y daños internos. Además, los investigadores indicaron que existían señales de posible abuso sexual. Por este caso fue detenido el tío del menor, quien enfrenta cargos relacionados con asesinato. Las autoridades estadounidenses continúan desarrollando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del niño. Tras conocerse el caso, ICE emitió un comunicado en el que señaló que Wendy Hernández Reyes decidió dejar a su hijo en Estados Unidos. El director de la agencia, Todd M. Lyons, afirmó que las personas sometidas a procesos de deportación tienen la posibilidad de salir del país junto a sus hijos.