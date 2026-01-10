Hondureño es condenado a 15 años de cárcel en EEUU por muerte de un policía

Misuri, Estados Unidos.

Un hondureño fue condenado a 15 años de prisión por causar la muerte del oficial de policía David Lee, ocurrida en septiembre de 2024 en la ciudad de San Luis, Misuri, Estados Unidos. El responsable fue identificado como Ramón Arnaldo Chávez Rodríguez, de 25 años, quien manejaba en estado de ebriedad, sin licencia válida y a exceso de velocidad cuando impactó con su camioneta al agente, que se encontraba atendiendo un accidente de tránsito en la carretera interestatal 70, cerca de North Grand Avenue.

Las autoridades confirmaron que el hondureño presentaba altos niveles de alcohol en la sangre y había consumido cocaína y metanfetamina. Conducía a 114 kilómetros por hora en una zona donde el límite era de 88 km/h. Incluso dos horas después del choque, su nivel de alcohol seguía por encima del permitido. El oficial Lee, con 18 años de servicio, fue trasladado a un hospital local, donde falleció a causa de las graves heridas. Su muerte dejó a una esposa y dos hijos en la orfandad. El fiscal de San Luis, Gabe Gore, lamentó el hecho y aseguró que ninguna condena puede compensar la pérdida de un servidor público que murió cumpliendo su deber. Subrayó que los casos de conducción bajo los efectos del alcohol seguirán siendo perseguidos con firmeza por el impacto devastador que generan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.