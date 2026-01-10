Hondureño es condenado a 15 años de cárcel en EEUU por muerte de un policía

Un hondureño fue condenado a 15 años de prisión por causar la muerte del oficial de policía David Lee, ocurrida en septiembre de 2024 en la ciudad de San Luis, Misuri, Estados Unidos.
El responsable fue identificado como Ramón Arnaldo Chávez Rodríguez, de 25 años, quien manejaba en estado de ebriedad, sin licencia válida y a exceso de velocidad cuando impactó con su camioneta al agente, que se encontraba atendiendo un accidente de tránsito en la carretera interestatal 70, cerca de North Grand Avenue.
Las autoridades confirmaron que el hondureño presentaba altos niveles de alcohol en la sangre y había consumido cocaína y metanfetamina. Conducía a 114 kilómetros por hora en una zona donde el límite era de 88 km/h. Incluso dos horas después del choque, su nivel de alcohol seguía por encima del permitido.
El oficial Lee, con 18 años de servicio, fue trasladado a un hospital local, donde falleció a causa de las graves heridas. Su muerte dejó a una esposa y dos hijos en la orfandad.
El fiscal de San Luis, Gabe Gore, lamentó el hecho y aseguró que ninguna condena puede compensar la pérdida de un servidor público que murió cumpliendo su deber. Subrayó que los casos de conducción bajo los efectos del alcohol seguirán siendo perseguidos con firmeza por el impacto devastador que generan.
Tras el crimen, el senador republicano Eric Schmitt cuestionó que Chávez Rodríguez no hubiera sido deportado con anterioridad, pese a tener un historial delictivo. Según recordó, el hondureño había enfrentado cargos por violencia doméstica y por conducir ebrio, incluso mientras se encontraba bajo fianza por ingresar ilegalmente al país.
En octubre de 2020, el ahora condenado protagonizó un violento ataque en el condado de St. Charles. De acuerdo con documentos judiciales, irrumpió a la fuerza en una vivienda, agredió brutalmente a una mujer, la estranguló, la golpeó en el rostro y le destruyó el teléfono para impedir que pidiera ayuda.
Durante el ataque, también puso en riesgo a un bebé al llevárselo en su vehículo y huir a gran velocidad. Cuando la víctima intentó escapar hacia una estación policial, Chávez-Rodríguez intentó atropellarla, obligándola a refugiarse entre arbustos para salvar su vida.
Más tarde, al ser detenido, reconoció que había estado consumiendo alcohol. En ese momento, ya figuraba como inmigrante indocumentado y estaba bajo proceso judicial por ingreso ilegal a Estados Unidos.
Schmitt criticó duramente a los fiscales por no haber impuesto sanciones más severas en ese entonces, asegurando que la tragedia que terminó con la vida del oficial Lee pudo haberse evitado.
Por su parte, el fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, expresó en redes sociales que el caso refleja las fallas de un sistema que, según él, no protege adecuadamente a las comunidades.