Condenan a hondureño por secuestrar a un agente federal en Nueva Orleans

Nueva Orleans, Estados Unidos.

Un tribunal federal de Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos) dictó una dura condena contra el hondureño Héctor Mondragón-Flores, de 33 años, luego de que un jurado lo encontrara culpable de ocho delitos graves. Entre los cargos destacan secuestro, solicitud de rescate y agresión a un agente federal. El veredicto llegó tras tres días de juicio que concluyeron el pasado 23 de octubre, según detalló la Fiscalía Federal del Distrito Este de Luisiana.

Durante el proceso, los fiscales explicaron que Mondragón, junto a su cómplice Edwin Salgado-Núñez, mantuvo secuestrada a una víctima desde el 2 de octubre de 2024 en su propio apartamento. Bajo amenazas de muerte, exigieron un rescate de 7.000 dólares y realizaron varias llamadas intimidantes al padre de la persona retenida. La víctima fue trasladada por distintos lugares, obligada a retirar dinero de cajeros automáticos y finalmente se hizo un intercambio de 3.000 dólares con un tercer sujeto que estaba siendo vigilado por la policía, lo que permitió las primeras capturas. Según los reportes federales, la víctima estaba amarrada de pies y manos al momento del rescate. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Captura

Al día siguiente, cuando agentes intentaron arrestar a Mondragón, este escapó hacia otro complejo de apartamentos en el este de la ciudad. Allí irrumpió en una vivienda ocupada y tomó como rehén a otra persona.